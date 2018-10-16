Военный эксперт о "бое" Су-27 и F-15: в ВСУ исходили из того, что проиграют

На Украине провели учебный бой между Су-27 и F-15. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Козин высказал мнение, что украинские военные сами не ожидали победы в маневрах.

На Украине подвели итоги условного боя между Су-27 и F-15 в рамках авиационных учений "Чистое небо – 2018".

Многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-27, стоящий на вооружении ВСУ, на дистанции от километра до полутора показал себя лучше, чем F-15C Eagle Национальной гвардии США. Видео обнародовало "Военное телевидение Украины".

С обеих сторон в маневрах были задействованы группы по четыре-пять самолетов.

Старший штурман авиационной бригады Александр Мостовой рассказал, что Су-27 вышел победителем из воздушного боя за счет большей маневренности. Этого удалось добиться благодаря лучшей "механизации", установленной на самолете, отметил Мостовой.

Авиационные учения "Чистое небо – 2018" проходят в Хмельницкой и Винницкой областях с 8 по 19 октября. Наряду с Украиной в них принимают участие страны – члены НАТО: Бельгия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Эстония, Румыния, Польша и США.

В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин высказал мнение, что украинские военные сами не ожидали победы в "воздушном бое".

"Считаю, что была задумана очередная украинская провокация, направленная на то, чтобы очернить Россию. В учениях был задействован самолет советского производства. На Украине наверняка исходили из того, что проиграют, а американский самолет F-15 одержит победу в этом условном боевом поединке", – сказал Владимир Козин.

По мнению военного эксперта, противостояние именно с американским самолетом было неслучайным.

"На Украине хотят приучить своих граждан к тому, что американцы будут участвовать в боевых действиях на стороне Украины и, таким образом, осуществлять свои геополитические планы. Хочу сказать, что это уже не первый случай, когда на Украине проводятся крупномасштабные учения с привлечением Вооруженных сил США, других государств – членов НАТО. Это не способствует укреплению доверия, безопасности и стабильности в этом "неврологическом" регионе. И вина за подобные действия ложится как на украинскую, так и на американскую сторону", – отметил Владимир Козин.

Советский/российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик Су-27, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, разработали в ОКБ Сухого. Одним из главных конструкторов истребителя и некоторых его модификаций был Герой России Михаил Симонов.

Первый полет Су-27 совершил 20 мая 1977 года. Серийное производство было развернуто в 1982 году в Комсомольске-на-Амуре. В 1984 году истребитель приняли на вооружение Советской Армии.