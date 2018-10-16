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Волков разъяснил решение Священного Синода РПЦ в отношении Константинополя

(обновлено: 12:44 16.10.2018)
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© РИА Новости / пресс-служба патриарха Московского и всея РусиПерейти в фотобанкЗаседание Священного Синода РПЦ. 15 октября 2018Заседание Священного Синода РПЦ. 15 октября 2018
© РИА Новости / пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
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Священный Синод РПЦ на заседании в Минске решил прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков в эфире радио Sputnik назвал это решение четко выраженной канонической позицией.

Священный Синод РПЦ решил полностью прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Петр Порошенко и Вселенский партриарх Варфоломей
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
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Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион накануне сообщил, что это решение было вынужденным. 

"Это было вынужденное решение, но иного не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата", – заявил он.

Отмечается, что из-за разрыва отношений прихожане РПЦ не смогут больше причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Кроме того, архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно с представителями Константинополя.

При этом митрополит Иларион выразил надежду, что Константинополь изменит отношение к ситуации в православной церкви на Украине и отменит свои решения, в частности, отзовет заявление о снятии с лидеров раскольников анафемы, наложенной РПЦ. 

Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I
© AFP 2018 / Ozan Kose
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"Русская православная церковь не принимает этих решений, не будет им следовать. Раскол остается расколом, лидеры раскола остаются лидерами раскола. А та церковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля православной церкви. Именно это является главной причиной, по которой мы вынуждены прервать общение с Константинопольским патриархатом как полностью идентифицировавшим себя с расколом", – заявил митрополит Иларион.

Ранее в Минске прошло заседание Священного Синода Русской православной церкви под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его главной темой была оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков разъяснил в эфире радио Sputnik смысл решения Священного Синода РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

"Это очень четко выраженная каноническая позиция. Мы настаиваем на том, что мы не можем дальше продолжать евхаристическое общение с людьми, которые, со своей стороны, вступили в общение с раскольниками, потому что таким образом мы сами поддержали бы раскольников. Для любого православного христианина главное – это богослужение, возможность совместного молитвенного общения. Это то, ради чего мы называемся православными христианами. Во всем мире – здесь, в Японии, в Африке, в Индонезии, на Филиппинах, где угодно – мы все, будучи православными, независимо от расы, языка и других различий, едины в молитве, в возможности совершать общую службу. И это единство, эта возможность утверждается общностью нашей веры и пониманием, в том числе, священных канонов. И в том случае, если какая-то часть православия откалывается в этом восприятии и начинается некое нарушение, то эта часть должна быть очень четко обозначена: вы, братья, совершаете ошибку, вы находитесь в данном случае в состоянии общения с раскольниками, с людьми, которые устроили церковный раскол, что является, с точки зрения церкви, абсолютно недопустимой вещью и страшным грехом. Поэтому эти люди были подвергнуты анафеме. И мы просто не можем дальше продолжать совместно молиться с людьми, которые поддерживают раскольников", – объяснил Александр Волков.    

Патриарх Сербский Ириней
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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На прошлой неделе Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии украинской церкви. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры – Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) – Макария и их последователей в церковных правах и сане, а их паству – "восстановить к общению с церковью". 

Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Константинополя легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире.

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