Волков разъяснил решение Священного Синода РПЦ в отношении Константинополя

Священный Синод РПЦ решил полностью прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
"Это было вынужденное решение, но иного не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата", – заявил он.
Отмечается, что из-за разрыва отношений прихожане РПЦ не смогут больше причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Кроме того, архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно с представителями Константинополя.
При этом митрополит Иларион выразил надежду, что Константинополь изменит отношение к ситуации в православной церкви на Украине и отменит свои решения, в частности, отзовет заявление о снятии с лидеров раскольников анафемы, наложенной РПЦ.
Ранее в Минске прошло заседание Священного Синода Русской православной церкви под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его главной темой была оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков разъяснил в эфире радио Sputnik смысл решения Священного Синода РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
"Это очень четко выраженная каноническая позиция. Мы настаиваем на том, что мы не можем дальше продолжать евхаристическое общение с людьми, которые, со своей стороны, вступили в общение с раскольниками, потому что таким образом мы сами поддержали бы раскольников. Для любого православного христианина главное – это богослужение, возможность совместного молитвенного общения. Это то, ради чего мы называемся православными христианами. Во всем мире – здесь, в Японии, в Африке, в Индонезии, на Филиппинах, где угодно – мы все, будучи православными, независимо от расы, языка и других различий, едины в молитве, в возможности совершать общую службу. И это единство, эта возможность утверждается общностью нашей веры и пониманием, в том числе, священных канонов. И в том случае, если какая-то часть православия откалывается в этом восприятии и начинается некое нарушение, то эта часть должна быть очень четко обозначена: вы, братья, совершаете ошибку, вы находитесь в данном случае в состоянии общения с раскольниками, с людьми, которые устроили церковный раскол, что является, с точки зрения церкви, абсолютно недопустимой вещью и страшным грехом. Поэтому эти люди были подвергнуты анафеме. И мы просто не можем дальше продолжать совместно молиться с людьми, которые поддерживают раскольников", – объяснил Александр Волков.
Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.
В РПЦ назвали решения Константинополя легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире.