Волков разъяснил решение Священного Синода РПЦ в отношении Константинополя

Священный Синод РПЦ на заседании в Минске решил прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков в эфире радио Sputnik назвал это решение четко выраженной канонической позицией.

Священный Синод РПЦ решил полностью прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион накануне сообщил, что это решение было вынужденным.

"Это было вынужденное решение, но иного не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата", – заявил он.

Отмечается, что из-за разрыва отношений прихожане РПЦ не смогут больше причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Кроме того, архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно с представителями Константинополя.

При этом митрополит Иларион выразил надежду, что Константинополь изменит отношение к ситуации в православной церкви на Украине и отменит свои решения, в частности, отзовет заявление о снятии с лидеров раскольников анафемы, наложенной РПЦ.

"Русская православная церковь не принимает этих решений, не будет им следовать. Раскол остается расколом, лидеры раскола остаются лидерами раскола. А та церковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля православной церкви. Именно это является главной причиной, по которой мы вынуждены прервать общение с Константинопольским патриархатом как полностью идентифицировавшим себя с расколом", – заявил митрополит Иларион.

Ранее в Минске прошло заседание Священного Синода Русской православной церкви под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его главной темой была оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков разъяснил в эфире радио Sputnik смысл решения Священного Синода РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

"Это очень четко выраженная каноническая позиция. Мы настаиваем на том, что мы не можем дальше продолжать евхаристическое общение с людьми, которые, со своей стороны, вступили в общение с раскольниками, потому что таким образом мы сами поддержали бы раскольников. Для любого православного христианина главное – это богослужение, возможность совместного молитвенного общения. Это то, ради чего мы называемся православными христианами. Во всем мире – здесь, в Японии, в Африке, в Индонезии, на Филиппинах, где угодно – мы все, будучи православными, независимо от расы, языка и других различий, едины в молитве, в возможности совершать общую службу. И это единство, эта возможность утверждается общностью нашей веры и пониманием, в том числе, священных канонов. И в том случае, если какая-то часть православия откалывается в этом восприятии и начинается некое нарушение, то эта часть должна быть очень четко обозначена: вы, братья, совершаете ошибку, вы находитесь в данном случае в состоянии общения с раскольниками, с людьми, которые устроили церковный раскол, что является, с точки зрения церкви, абсолютно недопустимой вещью и страшным грехом. Поэтому эти люди были подвергнуты анафеме. И мы просто не можем дальше продолжать совместно молиться с людьми, которые поддерживают раскольников", – объяснил Александр Волков.

На прошлой неделе Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии украинской церкви. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры – Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) – Макария и их последователей в церковных правах и сане, а их паству – "восстановить к общению с церковью".

Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Константинополя легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире.