Эксперт о решении Константинополя по УПЦ: здесь есть "грандиозная проблема"

Патриарх Сербский Ириней назвал решение Константинопольского патриархата по УПЦ катастрофическим. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что действия Константинополя разрушают мировое православие.

Сербский патриарх Ириней назвал катастрофическим решение Константинопольского патриархата признать раскольнические организации на Украине и дать им автокефалию.

"Сегодня наша Церковь в большом искушении. Искушении, которое постигло нашего первого иерарха, вселенского патриарха: принимать решение, которое может оказаться катастрофическим для Церкви – учинять нечто, на что он не имеет права – признавать раскольническую церковь и даже давать ей автокефалию", – сказал патриарх Ириней в комментарии телеканалу Сербской православной церкви "Храм"

Он отметил, что подобного прецедента ранее не было.

"Я верю, что все Церкви укажут, насколько это катастрофическое решение, чтобы избежать самого катастрофического церковного разделения. Надеемся, Господь спасет нас от этого искушения", – отметил патриарх Ириней.

Ранее Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве.

Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры – Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане, а их паству – "восстановить к общению с Церковью".

Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что в решении Константинопольского патриархата есть политический подтекст.

"Для мирового православия и ряда сестринских Церквей очевидно, что последствия этого решения вскоре распространятся и на их каноническую территорию. Это очевидно даже грекам. И, конечно, очевидно сербам, у которых перед глазами есть пример Македонской (православной) церкви. Безусловно, эти действия Константинополя направлены на разрушение мирового православия. Это тяжелейшие антиканонические действия, которые, возможно, придется преодолевать на Всеправославном совещании. Конечно, в этом решении есть и политический подтекст, и, пожалуй, он здесь самый основной. Проблема в претензии патриарха Варфоломея на главенство в православном мире по аналогии с католическим папой, что противоречит всем канонам православия. И это грандиозная проблема. Но я думаю, что с молитвой православный мир ее так или иначе решит", – сказал Александр Асафов.

В понедельник, 15 октября, Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Как отметил митрополит Иларион, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион сообщил, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии.