Эксперт о решении Константинополя по УПЦ: здесь есть "грандиозная проблема"

Сербский патриарх Ириней назвал катастрофическим решение Константинопольского патриархата признать раскольнические организации на Украине и дать им автокефалию.
Он отметил, что подобного прецедента ранее не было.
"Я верю, что все Церкви укажут, насколько это катастрофическое решение, чтобы избежать самого катастрофического церковного разделения. Надеемся, Господь спасет нас от этого искушения", – отметил патриарх Ириней.
Ранее Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве.
Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры – Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане, а их паству – "восстановить к общению с Церковью".
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире.
В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что в решении Константинопольского патриархата есть политический подтекст.
"Для мирового православия и ряда сестринских Церквей очевидно, что последствия этого решения вскоре распространятся и на их каноническую территорию. Это очевидно даже грекам. И, конечно, очевидно сербам, у которых перед глазами есть пример Македонской (православной) церкви. Безусловно, эти действия Константинополя направлены на разрушение мирового православия. Это тяжелейшие антиканонические действия, которые, возможно, придется преодолевать на Всеправославном совещании. Конечно, в этом решении есть и политический подтекст, и, пожалуй, он здесь самый основной. Проблема в претензии патриарха Варфоломея на главенство в православном мире по аналогии с католическим папой, что противоречит всем канонам православия. И это грандиозная проблема. Но я думаю, что с молитвой православный мир ее так или иначе решит", – сказал Александр Асафов.