"Неадекватная оценка". Эксперт о словах Мачеревича про "Северный поток-2"

Сотрудничество России и Германии при строительстве "Северного потока-2" затягивает "петлю на шее" Польши. Об этом в интервью телеканалу TVP1 заявил бывший министр обороны страны Антони Мачеревич.
По его мнению, в такой ситуации ключевым вопросом для Польши становится союз с США, потому что ни одна другая страна не сможет помочь в этом вопросе.
Бывший министр добавил, что Польша сможет остаться независимым государством, если только на территории страны разместятся американские военные базы, а также, если "Северный поток-2" не будет завершен. Оба эти вопроса, по его словам, являются ключевыми задачами внешней политики страны.
"Мы должны понимать, что по обоим этим вопросам только США оказывают поддержку Польше", – сказал экс-министр.
При этом Мачеревич подчеркнул значимость фонда американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество", который поддерживает Польшу в этих двух вопросах внешней политики.
Доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik прокомментировал слова Антони Мачеревича.
"Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич, еще будучи при должности, отличался весьма экстравагантными суждениями. И сейчас тоже он периодически "взрывает" польскую политическую атмосферу заявлениями, которые вертятся вокруг нескольких сюжетов. Это и версии Мачеревича о якобы взрыве на борту президентского самолета Ту-154, который разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года, это и любимая тема всех польских политиков – якобы вред от газопровода "Северный поток-2". Хотя, казалось бы, Польша не имеет к этому газопроводу никакого отношения, но польские политики – и те, которые при должности, и те, которые в отставке – упорно пытаются эту точку зрения отстаивать, в том числе на встречах с представителями Германии. Мачеревич теперь к числу официальных лиц не относится, но его высказывание о том, что "Северный поток-2" "затягивает петлю" на шее Польши, показывает, что варшавские политики крайне неадекватно оценивают свое место в современном мире. По их мнению, весь мир вращается вокруг Варшавы. Однако с любой точки зрения это не так", – сказал Юрий Борисенок.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.