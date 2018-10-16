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"Неадекватная оценка". Эксперт о словах Мачеревича про "Северный поток-2"

(обновлено: 10:54 16.10.2018)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Антони МачеревичМинистр обороны Польши Антони Мачеревич
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Москва и Берлин строительством "Северного потока-2" затягивают "петлю на шее" Польши, заявил бывший польский министр обороны Антони Мачеревич. В эфире радио Sputnik эксперт Юрий Борисенок высказал мнение, что в Варшаве неверно оценивают свое место в мире.

Сотрудничество России и Германии при строительстве "Северного потока-2" затягивает "петлю на шее" Польши. Об этом в интервью телеканалу TVP1 заявил бывший министр обороны страны Антони Мачеревич.

По его мнению, в такой ситуации ключевым вопросом для Польши становится союз с США, потому что ни одна другая страна не сможет помочь в этом вопросе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Эксперт: позиция Польши по "Северному потоку-2" вредит интересам ЕС
"Германия проводит политику союза с Россией, и они сообща хотят затянуть петлю на нашей шее с помощью "Северного потока-2". Они хотят задушить как Польшу, так и Центральную Европу, и навсегда поставить в зависимость от собственной экономической и политической мощи", – заявил Мачеревич.

Бывший министр добавил, что Польша сможет остаться независимым государством, если только на территории страны разместятся американские военные базы, а также, если "Северный поток-2" не будет завершен. Оба эти вопроса, по его словам, являются ключевыми задачами внешней политики страны.

"Мы должны понимать, что по обоим этим вопросам только США оказывают поддержку Польше", – сказал экс-министр.

При этом Мачеревич подчеркнул значимость фонда американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество", который поддерживает Польшу в этих двух вопросах внешней политики.

Доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik прокомментировал слова Антони Мачеревича.       

"Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич, еще будучи при должности, отличался весьма экстравагантными суждениями. И сейчас тоже он периодически "взрывает" польскую политическую атмосферу заявлениями, которые вертятся вокруг нескольких сюжетов. Это и версии Мачеревича о якобы взрыве на борту президентского самолета Ту-154, который разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года, это и любимая тема всех польских политиков – якобы вред от газопровода "Северный поток-2". Хотя, казалось бы, Польша не имеет к этому газопроводу никакого отношения, но польские политики – и те, которые при должности, и те, которые в отставке – упорно пытаются эту точку зрения отстаивать, в том числе на встречах с представителями Германии. Мачеревич теперь к числу официальных лиц не относится, но его высказывание о том, что "Северный поток-2" "затягивает петлю" на шее Польши, показывает, что варшавские политики крайне неадекватно оценивают свое место в современном мире. По их мнению, весь мир вращается вокруг Варшавы. Однако с любой точки зрения это не так", – сказал Юрий Борисенок. 

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Грести против "Северного потока-2" – безнадежное дело. Но кое-кто пытается
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают несколько стран, в частности Украина, опасающаяся потерять прибыль от транзита российского газа в Европу, и США, которые вынашивают планы по экспорту в Евросоюз собственного СПГ. Помимо этого, лидеры Латвии, Литвы и Польши считают проект политически мотивированным.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

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