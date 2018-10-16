Политолог объяснил, почему Порошенко пригрозил России украинской авиацией

Россия заплатит высокую цену в случае ударов по Украине, заявил Петр Порошенко в ходе учений "Чистое небо – 2018". Политолог Николай Димлевич в эфире радио Sputnik разъяснил причины воинственных заявлений украинского президента.

Россия заплатит высокую цену в случае ударов по Украине, заявил Петр Порошенко на учениях "Чистое небо – 2018". Соответствующая запись размещена в Facebook-аккаунте главы украинского государства.

"Совместные учения со странами – членами НАТО "Чистое небо – 2018" нужны для того, чтобы продемонстрировать, что цена для России, которая применит воздушные силы для атаки на Украину, будет очень высокой. Мы сражаемся за свободу, мы сражаемся за демократию. Мы очень ценим прочную и надежную позицию, которую демонстрируют наши партнеры из США и НАТО. Мы не спрашиваем у России, что нам делать на нашей земле", – написал он.

Также в прикрепленном к посту видео Порошенко заявил, что украинские солдаты могут многому научить военных НАТО, потому что "сражаются в условиях российской гибридной войны".

Авиационные учения "Чистое небо – 2018" проходят в Хмельницкой области с 8 по 19 октября. В маневрах также участвуют члены НАТО: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.

Во время учений украинский лидер уже делал громкие заявления. В частности, Порошенко приказал открывать огонь в Донбассе "для сохранения жизни людей". Также он отметил, что "нужно быть готовыми к любым сценариям: как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению".

Советник Российского фонда развития высоких технологий, политолог Николай Димлевич в эфире радио Sputnik разъяснил причины воинственных заявлений Петра Порошенко.

"Сейчас на Украине – начало предвыборной кампании. Поэтому Порошенко будет постоянно говорить про якобы агрессивную Россию, потому что если не будет "внешнего врага", и если он не будет практически в каждом своем выступлении рассказывать, что от России якобы можно ожидать авиационных ударов, ракетных ударов, вторжения и так далее, то его рейтинг как действующего президента и его шансы как возможного будущего кандидата будут стремиться к нулю. По сути же его заявления говорят только об одном: его политика потерпела фиаско. То есть он не может предъявить народу какие-то свои достижения на Украине в качестве президента и поэтому он говорит не об Украине, а о якобы агрессивной России", – сказал Николай Димлевич.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году, возвращения Крыма в состав России и начала конфликта в Донбассе. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, ведении "гибридной войны", шпионаже, а также кибератаках. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.