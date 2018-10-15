Политолог назвал причину "истерики" Лондона по поводу "злых русских"

Россия и Британия возобновили диалог о торговле, сообщили в российском торгпредстве. В эфире радио Sputnik директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что британская сторона действует в привычной для себя логике.

Россия и Великобритания впервые с 2014 года возобновили диалог о развитии двусторонних торговых отношений, несмотря на ухудшение политического фона, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.

По его словам, РФ и Великобритания около трех месяцев назад начали переговоры о развитии двусторонних торговых отношений.

"Мы восстановили диалог с британским министерством международной торговли. Сейчас, несмотря на ухудшение общего политического климата, на профессиональном и рабочем уровне диалог между торгпредством здесь, между торговой секцией британского посольства и Минэкономразвития в Москве восстановлен", – сообщил торгпред.

Немалую долю в возобновлении диалога между двумя странами сыграл "фактор Brexit", считает собеседник агентства.

"Brexit означает изменение тех основ, на которых строились экономические отношения Великобритании с другими странами. Сейчас они вынуждены переосмысливать то, как они строят свое сотрудничество с внешним миром, в том числе с Россией", – отметил он.

По словам Абрамова, хотя российский рынок не является ключевым для Великобритании, он оценивается как существенный.

"Товарооборот России с Великобританией в 2017 году составил более 12 миллиардов долларов. Естественно, Британия заинтересована не только в том, чтобы сохранить этот уровень, но и чтобы увеличить его", – сказал торгпред.

В эфире радио Sputnik директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов высказал свой взгляд на ситуацию.

"Связано это в первую очередь с тем, что Британия выходит из Европейского союза, и ей нужно самостоятельно выстраивать двусторонние отношения с крупнейшими мировыми экономиками, в том числе с Россией. Обострение политического фона тоже ложится в логику выстраивания новых отношений. Это очень по-британски: обострять, обвинять, когда у самих рыльце в пушку. По их странному ощущению (видимо, как атавизм, оставшийся со времен Британской империи), нужно обострять политический фон ради укрепления переговорной позиции по торговым операциям – этой их логике не одна сотня лет… Отсюда и вся эта истерика, совершенно пустая, медийная, на уровне комиксов: они пугают людей "злыми русскими". А с другой стороны, садятся за стол переговоров и намечают будущие контуры торговых операций, выторговывая, таким образом, себе те или иные условия. И это очень по-британски", – сказал Алексей Мартынов.