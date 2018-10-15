"И к гадалке не ходи". Политолог о новом механизме санкций ЕС за химоружие

Евросоюз одобрил новый механизм введения санкций за применение химоружия. В эфире радио Sputnik политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин дал оценку нововведению.

Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Люксембурге одобрили новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Теперь ЕС получит возможность накладывать санкции на лиц и организации, причастные к разработке и применению химоружия, вне зависимости от места, где это происходит, и их национальной принадлежности", – отметили в организации.

Ограничения будут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, гражданам и организациям в Евросоюзе запретят предоставлять средства перечисленным лицам.

Власти Евросоюза заявляли, что новые меры будут приняты "в рамках выработки действий в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери". Ранее механизм был согласован на уровне постпредов стран ЕС.

На встрече в Люксембурге главы МИД также обсудят последствия приписываемой России "кибератаки на ОЗХО" и проведут переговоры с представителями шести стран Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдова и Украина).

В эфире радио Sputnik политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин высказал мнение, что новый механизм введения санкций направлен против России.

"Как говорится, и к гадалке не ходи, против кого будут применять этот механизм. Все это целиком и полностью направлено против РФ. Поскольку именно Россию в настоящий момент наиболее активно продвигают в качестве "основного виновника" использования химоружия. Сделано это для того, чтобы поддержать ту тематику, которую ЕС и Америка подняли из-за ситуации в Солсбери, а также для того, чтобы получить лишний инструмент давления на РФ. Скорее всего, санкции будут распространяться на наших предпринимателей, на военные структуры. Тем самым будет поддерживаться состояние "химической" истерии, которая есть в Европе. Подобные попытки разыграть "химическую" карту уже были во время сирийского конфликта, тогда активно обвиняли (президента Сирии) Башара Асада в применении химоружия. Думаю, что страны ЕС через некоторое время примут первое решение по данному механизму, опубликуют список очередных организаций РФ, предпринимателей либо сотрудников спецслужб. А мы в очередной раз убедимся в том, что национальные интересы Европы ее волнуют намного меньше, чем желание следовать в политическом векторе Вашингтона", – сказал Николай Шлямин.