"Моська и Слон". Военный эксперт о заявлении Голландии про кибервойну с РФ

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что между ее страной и РФ идет кибервойна. Это заявление в эфире радио Sputnik оценил эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов.

Между Нидерландами и Россией идет кибервойна. Об этом в эфире телерадиовещательной ассоциации WNL заявила министр обороны страны Анк Бейлевелд.

"Русские влияют на наши выборы и другие демократические процессы. Нам необходимо принять меры <…> Нужно перестать быть наивными", – сказала она, напомнив, что в январе истекает срок европейских санкций против Москвы.

Среди возможных ответных мер министр назвала увеличение финансирования разведывательных служб, которые смогут противостоять кибератакам.

На прошлой неделе Бейлевелд заявила, что нидерландским спецслужбам удалось предотвратить хакерскую атаку на сервера Организации по запрещению химического оружия, которую якобы пытались провести четверо россиян. Кроме того, утверждается, что они пытались получить доступ к файлам по расследованию крушения рейса МН17. По словам министра, этих людей, у которых были дипломатические паспорта, выслали из страны еще в апреле.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik оценил новые обвинения главы Минобороны Нидерландов.

"В заявлениях Нидерландов о том, что они якобы ведут кибервойну с Россией, ничего серьезного нет. Такие заявления – пустое бахвальство, чтобы продемонстрировать свою значимость: Моська лает на Слона. Впервые Нидерландам представилась возможность в рамках нападок Запада на Россию показать, что они тоже здесь могут сыграть какую-то роль и даже участвуют в "кибервойне" с Россией. Ничего реального за этим не стоит, никакой кибервойны на самом деле нет. Если бы она даже и была, то у них для этого не хватило бы ни сил, ни средств. Посмотрите на их военный бюджет – с таким бюджетом они даже против Карлсона не смогут кибервойну вести. А вот что в составе НАТО Нидерланды могут предпринимать какие-то действия против России – в это еще поверить можно", – сказал Олег Глазунов.

Одновременно с Нидерландами с обвинениями против России выступили Великобритания, США и Канада. Они заявили, что "офицеры ГРУ" якобы организовали серию хакерских атак по всему миру. В числе жертв взломов назывались избирательная система США, ядерная компания Westinghouse, британский телеканал, антидопинговые агентства в разных странах и спортивные организации.

В Москве обвинения назвали "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявили, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред международным отношениям. Кроме того, в МИД обратили внимание, что Бейлевелд сделала заявление перед сессией ОЗХО, в преддверии которой требовалось создать "нужный" политический фон для противоправных инициатив.