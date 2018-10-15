"Моська и Слон". Военный эксперт о заявлении Голландии про кибервойну с РФ

Между Нидерландами и Россией идет кибервойна. Об этом в эфире телерадиовещательной ассоциации WNL заявила министр обороны страны Анк Бейлевелд.
"Русские влияют на наши выборы и другие демократические процессы. Нам необходимо принять меры <…> Нужно перестать быть наивными", – сказала она, напомнив, что в январе истекает срок европейских санкций против Москвы.
Среди возможных ответных мер министр назвала увеличение финансирования разведывательных служб, которые смогут противостоять кибератакам.
Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik оценил новые обвинения главы Минобороны Нидерландов.
"В заявлениях Нидерландов о том, что они якобы ведут кибервойну с Россией, ничего серьезного нет. Такие заявления – пустое бахвальство, чтобы продемонстрировать свою значимость: Моська лает на Слона. Впервые Нидерландам представилась возможность в рамках нападок Запада на Россию показать, что они тоже здесь могут сыграть какую-то роль и даже участвуют в "кибервойне" с Россией. Ничего реального за этим не стоит, никакой кибервойны на самом деле нет. Если бы она даже и была, то у них для этого не хватило бы ни сил, ни средств. Посмотрите на их военный бюджет – с таким бюджетом они даже против Карлсона не смогут кибервойну вести. А вот что в составе НАТО Нидерланды могут предпринимать какие-то действия против России – в это еще поверить можно", – сказал Олег Глазунов.
В Москве обвинения назвали "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявили, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред международным отношениям. Кроме того, в МИД обратили внимание, что Бейлевелд сделала заявление перед сессией ОЗХО, в преддверии которой требовалось создать "нужный" политический фон для противоправных инициатив.