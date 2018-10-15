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Мнение: после слов про С-700 враги России со страху начали пить валерьянку

(обновлено: 15:34 15.10.2018)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкКомандный пункт управления учений войск ПВОКомандный пункт управления учений войск ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Депутат Госдумы Владимир Жириновский проговорился о "закрывающих всю планету" системах ПВО С-700. В эфире радио Sputnik заявление прокомментировал военный эксперт Виктор Баранец, отметив, что в одном политик прав.

Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" заявил, что Россия располагает системами ПВО С-600 и С-700.

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© Министерство обороны РФ
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Так политик прокомментировал передачу Сирии зенитных ракетных комплексов С-300.

"С-300 их (США – ред.) теперь заинтересовала. Они ноль внимания обращали – что там какой-то С-300. А теперь они боятся, потому что прямой союзник США Израиль, он боится – С-300 рядом. И любой самолет – не только израильский, – любой военный самолет может быть уничтожен. И американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО – русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух", – объявил Жириновский.

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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Зал встретил это заявление смехом, а ведущий сыронизировал, что политику не следует выдавать все секреты, "а то вдруг он расскажет о страшной системе С-1500".

"Последняя пока С-700. Я думаю, это будет последняя система ПВО, потому что больше никаких ракет для взлета не будет в мире. С-700 закроет всех окончательно прямо в местах пуска, и это будет последний удар русской системы ПВО", – парировал парламентарий.

В Кремле вопрос журналистов о системах ПВО С-600 и С-700 переадресовали Жириновскому. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская система ПВО действительно самая лучшая в мире, в этом Владимир Жириновский прав, здесь с ним трудно спорить.

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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В России на вооружении стоят зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Система предназначена для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец с иронией прокомментировал заявление Жириновского.  

"Владимир Жириновский иногда может сказать такое, что враги России со страху начинают пить валерьянку. Вот и во время телешоу он постращал США нашими системами противовоздушной обороны. Представляю, как в этот момент президент США стал люто распекать министра обороны Джеймса Мэттиса и главу ЦРУ Джину Хаспел за то, что они не доложили о новейших российских системах ПВО. И уже вижу, как после слов Жириновского американские агенты в Москве стали рыскать под стенами "Алмаз-Антея", пытаясь пронюхать хоть что-нибудь про С-600 и С-700", – сказал Виктор Баранец.

Он отметил, что заявление Жириновского удивило его самого.

"Это заявление Жириновского поразило и удивило меня не меньше. В "Алмаз-Антее", услышав мой вопрос об С-600 и С-700, долго смеялись. Нам еще надо С-500 до ума довести, а потом будем думать о чем-нибудь новеньком, ответили мне. От себя добавлю, что пока вездесущая разведка США об С-600 и С-700 даже не заикается. Но Жириновский прав, что "мы можем всю планету закрыть". Да, можем! Но при условии, что наши С-400 купят не только Китай, Индия и Турция, но и другие страны, включая США. Ведь их Patriot даже последней модификации от нашей системы С-400 отстает. Американцы это сами признали. А уж от С-500 тем более. Об С-600 я пока не говорю", – заключил военный эксперт.

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