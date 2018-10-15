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"Глядишь, досчитают до нуля". Политолог об эстонском счете за "оккупацию"

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© Depositphotos / LegasCФлаг во время исторической реконструкции в день независимости ЭстонииФлаг во время исторической реконструкции в день независимости Эстонии
© Depositphotos / LegasC
В Эстонии назвали сумму ущерба от "советской оккупации", речь идет о сумме в 1,2 млрд евро. В эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал эти претензии "элементом внутренней политики".

Ущерб Эстонии от так называемой "советской оккупации" составил примерно 89 млрд рублей, что по нынешнему курсу составляет 1,2 млрд евро, свидетельствуют данные специальной комиссии, о которых сообщила пресс-служба Минюста Эстонии.

В сообщении утверждается, что с 1948 по 1985 год Эстония лишилась миллиона гектаров сельхозземель. Загрязнение поверхностных вод с 1950 по 1990 год оценивается в 20 млрд рублей, загрязнение грунтовых вод – в 60 млрд рублей. Принудительная коллективизация разрушила сельское хозяйство страны и нанесла ущерб в размере 3 млрд рублей, заявили в Минюсте.

Исторический центр Таллина, Эстония
CC0 / evsola /
Политолог: Латвии и Эстонии претензии не нам предъявлять, но, видно, боязно
По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, многие потери не могут быть измерены в деньгах, например, разрушение государственности, культуры, образования, развитие свободного общества. Рейнсалу считает, что работу по оценке ущерба необходимо продолжать.

Ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что не считает разумным требовать от России компенсации за ущерб от так называемой "советской оккупации". Министр добавил, что подобные инициативы не находят понимания у партнеров страны.

Комментируя ситуацию в эфире радио Sputnik, заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал претензии эстонской стороны "элементом внутренней политики".

"Эту тему в Эстонии поднимают не в первый раз, но отрадно, что "аппетиты" там постепенно снижаются: раньше они апеллировали десятками миллиардов, сейчас спустились до одного миллиарда… Но на самом деле это, что называется, элемент внутренней политики, которым пользуются для того, чтобы отвлечь внимание населения от очень непростой ситуации в экономике Эстонии: от постоянного снижения жизненного уровня, от мощной миграции – почти треть страны разъехалась. Чтобы отвлечь внимание от этих прискорбных моментов, в очередной раз решили предъявить претензии России. Ну, пусть считают дальше – глядишь, досчитают до нуля", – сказал Владимир Жарихин.  

Здание Латвийской Национальной библиотеки в Риге, Латвия
© РИА Новости / Владимир Песня
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РФ "должна" Эстонии и Латвии за "советскую оккупацию"? Мнение политолога
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.

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