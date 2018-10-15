Эксперт: в новом механизме санкций ЕС по химоружию – "большая проблема"

Главы МИД стран ЕС одобрили новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия. Этот механизм оценил в эфире радио Sputnik эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский.

Главы МИД стран Евросоюза одобрили новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Теперь ЕС получит возможность накладывать санкции на лиц и организации, причастные к разработке и применению химоружия, вне зависимости от места, где это происходит, и их национальной принадлежности", – отметили в организации.

Ограничения будут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, гражданам и организациям в Евросоюзе запретят предоставлять средства перечисленным лицам.

Власти Евросоюза заявляли, что новые меры будут приняты "в рамках выработки мер в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери". Ранее механизм был согласован на уровне постпредов стран ЕС.

Также на встрече в Люксембурге главы МИД обсудят последствия приписываемой России "кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия" и проведут переговоры с представителями шести стран "Восточного партнерства" (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдова и Украина).

Эксперт-международник, доцент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik оценил предлагаемый Евросоюзом новый механизм.

"Несомненно, этот механизм станет альтернативой уже существующему механизму, который действует в рамках ООН и ОЗХО. И это является большой проблемой, потому что если рассмотрение в рамках механизма ООН и ОЗХО фактов или подозрений в применении химоружия должно иметь доказательную базу, то в данном случае это, очевидно, не предполагается. То есть санкции, очевидно, намерены вводить в отношении тех или иных юридических или физических лиц без значимых доказательств и широкого обсуждения. Во всяком случае, упоминания о доказательной базе и критериях доказательности в опубликованном заявлении нет. Соответственно, мы можем столкнуться с произвольным применением такого рода санкций", – отметил Дмитрий Офицеров-Бельский.