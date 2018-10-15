"Украина пытается обмануть Запад". Политолог о пожарах на складах ВСУ

Депутат Рады Вадим Рабинович высмеял заявления о якобы причастности России к пожару на военном складе под Черниговом. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik объяснил, почему, по его мнению, Киев может быть заинтересован в таких инцидентах.

Депутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович высмеял заявления о якобы причастности России к взрывам на складе боеприпасов в Черниговской области.

"Я хочу сказать, что через пять минут после всего рассмотрено было две версии. Написано было, что были беспилотники и диверсанты. Ну неужели мы настолько не верим сами себе, настолько себя не уважаем, чтобы каждый раз сказать, что мы слепые, глухие, что в стране ни один человек не смог увидеть эти беспилотники, что все службы не могли поймать ни одного диверсанта и даже следов их найти?", – сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

"То есть, получается, что русские диверсанты, коварно пробравшись вместе с дронами на нашу территорию, уничтожили все эти (боеприпасы – ред.), которые нуждаются в проверке, прошедшие все сроки хранения. У нас есть еще четыре арсенала, которые находятся в зоне риска. Пожалуйста, охраняйте то, что осталось у нашей страны, а то опять прилетят какие-нибудь "дроны" и мы с вами с вилами вообще останемся", – заключил Рабинович.

В прошлый вторник на одном из крупнейших на Украине арсеналов прогремел взрыв и начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным украинского Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн – боеспособных. Президент Украины Петр Порошенко сразу заявил, что Россия якобы причастна в инциденту.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что реалистичный взгляд на проблемы в настоящее время в принципе не свойственен украинским политикам.

"К сожалению, Вадим Рабинович – это в данном случае глас вопиющего в украинской политической пустыне, потому что такой реалистичный взгляд на проблему, к сожалению, не свойственен в настоящее время политикам на Украине. Проблема же в том, что украинские вооруженные силы, в том числе и их инфраструктура, находятся в весьма плачевном состоянии. И то, что мы наблюдаем – нескончаемая череда пожаров на украинских военных складах – это, конечно, халатность, но, возможно, что там есть и прямой расчет, на что, кажется, намекает Рабинович, и не только он. То есть там, где близится инвентаризация, вдруг вспыхивает пожар. И давайте сопоставим это с информацией, которую периодически публикуют, в том числе, и западные СМИ – что периодически украинские вооружения оказываются то у разного рода террористических групп, то у каких-то других сил в странах, куда Украина вроде бы официально оружие не поставляла. Все это подводит нас к выводу, что Украина как минимум не в состоянии контролировать те запасы вооружений, которые достались ей в наследство от Советского Союза", – отметил Владимир Шаповалов.

По его словам, у Киева может быть в данном случае и политический расчет.

"Политические дивиденды для руководства Украины от этих взрывов очевидны – это апелляции к Западу, это стремление получить помощь со стороны западных стран, в том числе военную. И при том, что версия халатности, а также версия умышленного поджога складов какими-то отдельными военными чинами с целью сокрытия хищений остаются основными, нужно обсуждать, на мой взгляд, и возможную причастность к этим инцидентам и более высокого украинского руководства. Мне кажется, сами западные страны должны обратить на это внимание, поскольку вполне вероятно, что Украина пытается их обмануть", – сказал Владимир Шаповалов.

За последнее время на Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах. Так, при возгорании на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области в марте 2017 года погиб один человек, еще пять пострадали. До 70 процентов хранившегося оружия было уничтожено. В мае 2018-го на этом складе вновь произошло ЧП – загорелась сухая трава на технической территории, где шла очистка и разминирование остатков снарядов после прошлогоднего пожара. Осенью прошлого года взорвались боеприпасы на военном арсенале в Калиновке Винницкой области. Из окрестных сел эвакуировали более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Тогда было уничтожено до трети запасов.