"Украина пытается обмануть Запад". Политолог о пожарах на складах ВСУ

Депутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович высмеял заявления о якобы причастности России к взрывам на складе боеприпасов в Черниговской области.
"Я хочу сказать, что через пять минут после всего рассмотрено было две версии. Написано было, что были беспилотники и диверсанты. Ну неужели мы настолько не верим сами себе, настолько себя не уважаем, чтобы каждый раз сказать, что мы слепые, глухие, что в стране ни один человек не смог увидеть эти беспилотники, что все службы не могли поймать ни одного диверсанта и даже следов их найти?", – сказал он в эфире телеканала "112 Украина".
В прошлый вторник на одном из крупнейших на Украине арсеналов прогремел взрыв и начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным украинского Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн – боеспособных. Президент Украины Петр Порошенко сразу заявил, что Россия якобы причастна в инциденту.
Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что реалистичный взгляд на проблемы в настоящее время в принципе не свойственен украинским политикам.
"К сожалению, Вадим Рабинович – это в данном случае глас вопиющего в украинской политической пустыне, потому что такой реалистичный взгляд на проблему, к сожалению, не свойственен в настоящее время политикам на Украине. Проблема же в том, что украинские вооруженные силы, в том числе и их инфраструктура, находятся в весьма плачевном состоянии. И то, что мы наблюдаем – нескончаемая череда пожаров на украинских военных складах – это, конечно, халатность, но, возможно, что там есть и прямой расчет, на что, кажется, намекает Рабинович, и не только он. То есть там, где близится инвентаризация, вдруг вспыхивает пожар. И давайте сопоставим это с информацией, которую периодически публикуют, в том числе, и западные СМИ – что периодически украинские вооружения оказываются то у разного рода террористических групп, то у каких-то других сил в странах, куда Украина вроде бы официально оружие не поставляла. Все это подводит нас к выводу, что Украина как минимум не в состоянии контролировать те запасы вооружений, которые достались ей в наследство от Советского Союза", – отметил Владимир Шаповалов.
По его словам, у Киева может быть в данном случае и политический расчет.
"Политические дивиденды для руководства Украины от этих взрывов очевидны – это апелляции к Западу, это стремление получить помощь со стороны западных стран, в том числе военную. И при том, что версия халатности, а также версия умышленного поджога складов какими-то отдельными военными чинами с целью сокрытия хищений остаются основными, нужно обсуждать, на мой взгляд, и возможную причастность к этим инцидентам и более высокого украинского руководства. Мне кажется, сами западные страны должны обратить на это внимание, поскольку вполне вероятно, что Украина пытается их обмануть", – сказал Владимир Шаповалов.