Политолог: Трамп выказал Евросоюзу "серьезное презрение"

Дональд Трамп упрекнул США в глупости из-за доверия Евросоюзу. В эфире радио Sputnik политолог Иван Коновалов высказал мнение, что заявление американского лидера характеризует его отношение к системе союзов и организаций.

Дональд Трамп считает, что ни один из американских союзников Вашингтона не ведет себя столь же враждебно по отношению к Соединенным Штатам, как Европейский союз. Об этом президент США заявил в интервью телеканалу CBS.

"Кто такой союзник? У нас прекрасные отношения с очень многими. Но никто не ведет себя по отношению к нам настолько плохо, насколько это делает Европейский союз. Европейский союз был создан для того, чтобы воспользоваться нами в сфере торговли, именно это они и сделали", – сказал Трамп.

Ведущая отметила, что такое заявление звучит враждебно.

"Знаете, что враждебно? То, как они ведут себя по отношению к нам. Это не мы враждебны… Именно мы были в положении глупой страны на протяжении многих лет", – ответил Трамп.

В марте США ввели ввозные пошлины на европейские сталь и алюминий, обосновав это "соображениями национальной безопасности". В ответ Брюссель установил дополнительные сборы на импорт целого ряда американских товаров.

В мае Трамп объявил о выходе США из иранской ядерной сделки и восстановлении всех санкций против страны. В Евросоюзе пообещали блокировать действие санкций для защиты европейских компаний.

В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов высказал мнение, что заявление Трампа характеризует его отношение к системе союзов и организаций, принятых в мире.

"В принципе, и по отношению к Евросоюзу, и по отношению к НАТО Трамп ведет себя как бизнесмен. Не видя выгод от тесных взаимоотношений, он всячески это демонстрирует своим так называемым союзникам, выказывая им очень серьезное презрение. Тем не менее, в ЕС все время это проглатывают, и понятно, по какой причине: поскольку Вашингтон играет главную скрипку. И хотя слова Трампа – это в основном декларации, но они характеризуют его личное отношение и к ЕС, и к НАТО. Трамп – сторонник двусторонних отношений, и это видно. Американский истеблишмент связал его по рукам и ногам, но если бы он мог перестроить нынешний миропорядок, то он бы перевел все на систему двусторонних отношений, а не систему союзов и организаций", – сказал Иван Коновалов.