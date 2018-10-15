Эксперт рассказал о значении нового бюро по авиапроисшествиям

Правительство РФ одобрило проект соглашения о создании международного бюро по расследованию авиапроисшествий в рамках ЕАЭС. Эксперт в области безопасности Александр Власов в эфире радио Sputnik оценил значение нового международного органа.

Правительство Российской Федерации одобрило проект соглашения о создании международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в рамках ЕАЭС, сообщается на сайте правительства в понедельник.

В данный момент расследованием авиакатастроф на территории 11 стран бывшего СССР занимается Международный авиационный комитет (МАК).

"Подписанным распоряжением проект соглашения одобрен правительством Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с конвенцией о международной гражданской авиации государство – участник Международной организации гражданской авиации (ИКАО) обязано учредить полномочный орган по расследованию авиационных происшествий, не зависящий от других государственных полномочных органов, или передать полномочия по расследованию другим государствам или межгосударственным органам.

Эксперт в области безопасности Александр Власов в эфире радио Sputnik оценил значение появления новой структуры в рамках ЕАЭС.

"Это продолжение интеграционных процессов. У нас уже существует в рамках СНГ МАК. Но то из СНГ кто-то выходит, то кто-то заявляет, что не признает юрисдикцию Международного авиационного комитета, решено создать структуру для интеграционного объединения, где все будут признавать юрисдикцию этого бюро, которое будет единой структурой по расследованию авиационных происшествий. То есть это логичный шаг по углублению интеграции в рамках Евразийского экономического союза", – сказал Александр Власов.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.