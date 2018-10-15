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Военный политолог: публикация в США правдивых статей об Асаде обнадеживает

(обновлено: 10:35 15.10.2018)
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© Фото : SANAМитинг по случаю освобождения от террористов в городе МассифраМитинг по случаю освобождения от террористов в городе Массифра
© Фото : SANA
США должны прекратить военное вмешательство в дела Сирии, говорится в статье в американском издании The National Interest. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что появление таких публикаций отражает определенную тенденцию.

Президенту Сирии Башару Асаду больше ничто не угрожает, и США должны прекратить военное вмешательство в дела этой страны, написал обозреватель американского издания The National Interest Дуг Бэндоу.

Президент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. 13 августа 2018
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Он провел в Сирии неделю и отметил, что "здесь сразу ясно, кто за все отвечает". В Дамаске почти каждая улица украшена изображениями Асада, а жители города с оптимизмом смотрят в будущее, поделился впечатлениями Бэндоу.

Гражданская война в Сирии была большой трагедией, заявляет Бэндоу. Администрация Трампа не имеет права вторгаться в чужую страну, занимать территорию и дробить на части иностранное государство. При этом США не могут заставлять Россию и Иран, у которых тесные связи с Асадом, уйти из Сирии.

Обозреватель добавляет, что военные цели Трампа в Сирии превратились в "чистую фантастику". Больше ничто не угрожает Асаду. Буквально несколько лет назад мало кто мог представить, что сирийский президент сможет вернуть контроль над большей частью страны, но сегодня он одержал победу над всеми своими противниками.

Сирийская армия в провинции Идлиб
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бэндоу также подчеркивает, что попытка США осуществить принудительное гражданское строительство никогда не была реалистичной, а примером служит провал в Ираке. "Администрация Трампа должна положить конец последнему ближневосточному злоключению США. Асад выиграл, а Вашингтон проиграл", – резюмировал автор статьи.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что появление таких публикаций отражает определенную тенденцию. 

"Можно только приветствовать тот факт, что американский журналист приехал в Сирию, увидел там все своими глазами и пришел к объективным, на мой взгляд, выводам, что Башара Асада и членов его руководства на самом деле поддерживает население страны. Асаду удалось в ходе противостояния необъявленной иностранной интервенции, которая переросла в гражданскую войну, победить террористические организации, отстоять целостность государства и его суверенитет. Здесь, конечно же, нужно отметить особую роль Российской Федерации, помощь которой внесла решающий вклад в борьбу с терроризмом на территории Сирии, а также Ирана и Турции, которые вместе с Россией выступили в роли гарантов процесса деэскалации. И укрепление сирийской государственности – это в какой-то степени коллективная победа всех, кто не на словах, а на деле выступил против терроризма в этой стране. И то, что в западной, в том числе американской прессе, начинают появляться статьи, в которых в какой-то степени отражается уже не только официальная позиция Вашингтона, но и объективная реальность, может, на мой взгляд, только обнадеживать", – сказал Андрей Кошкин.  

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