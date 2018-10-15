"Проворовались". Мнение о спорах на Украине по поводу пожаров на складах

На Украине продолжается полемика о якобы причастности России к взрывам на складе боеприпасов под Черниговом. Депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Депутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович высмеял заявления о якобы причастности России к взрывам на складе боеприпасов в Черниговской области.

"Я хочу сказать, что через пять минут после всего рассмотрено было две версии. Написано было, что были беспилотники и диверсанты. Ну неужели мы настолько не верим сами себе, настолько себя не уважаем, чтобы каждый раз сказать, что мы слепые, глухие, что в стране ни один человек не смог увидеть эти беспилотники, что все службы не могли поймать ни одного диверсанта и даже следов их найти?" – сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

"То есть, получается, что русские диверсанты, коварно пробравшись вместе с дронами на нашу территорию, уничтожили все эти (боеприпасы, – ред.), которые нуждаются в проверке, прошедшие все сроки хранения. У нас есть еще четыре арсенала, которые находятся в зоне риска. Пожалуйста, охраняйте то, что осталось у нашей страны, а то опять прилетят какие-нибудь "дроны" и мы с вами с вилами вообще останемся", – заключил Рабинович.

В прошлый вторник на одном из крупнейших на Украине арсеналов прогремел взрыв и начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным украинского Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн – боеспособных. Президент Украины Петр Порошенко сразу заявил, что Россия якобы причастна в инциденту.

Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Они опять ищут в темной комнате черную кошку… Пусть лучше у себя поищут, кто там у них в армии проворовался и следы заметает, устраивая все эти взрывы и пожары. И при этом громче всех кричит "Держи вора!". Они только этим и занимаются – и не только в этом конкретном случае – все время ищут виноватых и кивают на кого-то, чтобы скрыть, что у них везде творятся беззаконие и воровство. Так что пусть повнимательнее посмотрят на себя – начиная с людей на самом верху и кончая самым последним олигархом", – сказал Степан Кискин.

За последнее время на Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах. Так, при возгорании на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области в марте 2017 года погиб один человек, еще пять пострадали. До 70 процентов хранившегося оружия было уничтожено. В мае 2018-го на этом складе вновь произошло ЧП – загорелась сухая трава на технической территории, где шла очистка и разминирование остатков снарядов после прошлогоднего пожара. Осенью прошлого года взорвались боеприпасы на военном арсенале в Калиновке Винницкой области. Из окрестных сел эвакуировали более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Тогда было уничтожено до трети запасов.