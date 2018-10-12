"Фантазии в больной голове". Ганжара об оценке Киевом учений на Азове

Петр Порошенко оценил учения ВСУ в Азовском море на "12 баллов" и заявил о готовности армии к отражению "российской агрессии". Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал очередные громкие заявления президента Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские военные готовы отразить "российскую агрессию" в Азовском море. Об этом глава государства написал в Facebook.

Украинский лидер проинспектировал тактические учения ВСУ по отражению высадки морского десанта на азовском побережье. Он отметил, что на маневрах в Запорожской и Донецкой областях военные отработали поставленные задачи на "12 баллов".

"Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове", – написал Порошенко.

С 9 по 12 октября в Донецкой и Запорожской областях Украины проходят тактические учения по обороне на море. По данным пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) Украины, в ходе маневров навыки отрабатывают летчики тактической и армейской авиации, личный состав отряда морской охраны Государственной пограничной службы, воины-артиллеристы, бойцы полка Национальной гвардии, танкисты, действующие в составе резерва, и военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik назвал заявления украинского президента очередным "сотрясанием воздуха".

"Я думаю, что данная позиция является продолжением того, что заявил господин Порошенко относительно создания военных бригад, которые, мол, будут защищать украинское государство от потенциальной угрозы, якобы исходящей из Крыма, со стороны Российской Федерации. Но, конечно же, это может быть только в больных фантазиях и в голове Порошенко. Никакой угрозы абсолютно нет. Никто украинскому государству, кроме, наверное, этого правящего режима, на сегодняшний день не угрожает, особенно со стороны России. Так что это заявление можно рассматривать просто как продолжение агрессивной риторики. Хотя, конечно, к таким заявлениям нужно относиться внимательно, ведь мы понимаем, что провокации с украинской стороны могут быть достаточно серьезными. Но в целом я убежден, что в данном случае все-таки речь идет об очередных пустышках и сотрясании воздуха, что регулярно делают представители данной страны", – сказал Владислав Ганжара.

Порошенко не раз выступал с громкими высказываниями касательно боеспособности Вооруженных сил страны. Он, в частности, называл украинскую армию "одной из самых эффективных в Европе".

Однако в рядах ВСУ есть многочисленные проблемы. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, с 2014 года небоевые потери Вооруженных сил страны в целом составили более десяти тысяч человек. Такая статистика объясняется ростом количества самоубийств, алкоголизмом и дезертирством.

Качество украинской военной техники также оставляет желать лучшего. Так, серьезные проблемы испытывают ВМС страны. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает денег. В начале лета командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что в бюджете нет средств на строительство корвета серии "Владимир Великий". Как подчеркнул вице-адмирал, если Киев не найдет денег, то военному судостроению страны грозит "точка невозврата".