"Порошенко ничего не стесняется". Политолог о приказе ВСУ в Донбассе

Заявление президента Украины Петра Порошенко о применении любого оружия в Донбассе не соответствует Минским договоренностям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в соглашениях, которые Киев и так "далеко не скрупулезно" выполняет, есть пункт о разведении тяжелых вооружений, которому высказывание Порошенко противоречит. "Подобные шаги лишь ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности в зоне соприкосновения", – подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российская сторона, как гарант Минских договоренностей, может выразить глубокое сожаление шагами Украины, ведущими к нагнетанию напряженности.
Ранее Порошенко во время поездки в Хмельницкую область приказал украинским военным применять в Донбассе "все подчиненные (им) силы и средства".
В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов прокомментировал позицию Порошенко.
"Можно было бы обсуждать его заявление, если бы не было действий. Украина не скрывает, а открыто заявляет о том, что занимает поселки в "серых зонах" Донбасса, причем, показывает свое оружие, запрещенное в демилитаризованной зоне. Об этом сообщают такие люди, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, всевозможные военные деятели Украины. Соответственно, и Порошенко констатирует давно известный факт: да, Украина, вопреки всем своим обязательствам, вопреки Минским договоренностям, за невыполнение которых они требуют наказывать Россию, сама постоянно нарушает эти самые соглашения. То есть ничего в этом плане не стесняется. Украина грубо попирает Минские соглашения, разжигает войну в Донбассе и не хочет ее заканчивать, вопреки всем своим миротворческим заявлениям", – сказал Владимир Корнилов.