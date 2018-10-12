Эксперт: историю православия Константинополь пишет "черными буквами"

В Кремле выразили обеспокоенность решением Константинополя по автокефалии на Украине. Директор Центра географии религий Русской православной церкви Роман Силантьев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию, назвав решение Синода беспрецедентным.

В Кремле обеспокоены решением синода Константинопольского патриархата по автокефалии на Украине и разделяют озабоченность Русской православной церкви на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно ранее говорили, что мы крайне озабочены тем, что планировалось предпринять шаги, способные внести раскол в православный мир. Мы весьма обеспокоены тем, что эти решения были приняты, потому что действительно в данном случае можно полностью разделить ту обеспокоенность, которая высказывалась со стороны РПЦ", – сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают решение Синода и разделяют ли точку зрения РПЦ на этот счет.

Синод Константинопольского патриархата в четверг, 11 октября, объявил о реабилитации лидеров раскольнических церковных организаций на Украине, об отмене своего решения 1686 года передать Московскому патриарху управление Киевской митрополией и о подготовке к созданию на Украине автокефальной структуры.

Было опубликовано решение "восстановить немедленно ставропигию Вселенского патриарха в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые там всегда существовали". Ставропигия – это представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху.

В РПЦ в ответ заявили, что Константинополь перешел "красную черту" и его решения будут иметь катастрофические последствия и для него самого, и для всего православного мира.

В эфире радио Sputnik директор Центра географии религий Русской православной церкви, профессор МГЛУ Роман Силантьев прокомментировал ситуацию, назвав решение синода Константинопольского патриархата беспрецедентным.

"Константинопольский патриархат считает, что у него есть "право сильного". Но с таким же успехом они могут и все прочие документы отозвать, что приведет к окончательному разрушению системы соглашений. Это, к сожалению, наблюдается в политике, но для православной религии – это беспрецедентное явление, оно ставит под вопрос всю систему канонических границ, автокефальных церквей, легализует раскольнические структуры. То есть это очень серьезное событие, оно будет вписано черными буквами в историю мирового православия", – сказал Роман Силантьев.

По его мнению, Константинополь действует в унисон с Западом.

"Следует признать, что это часть антироссийских санкций. Потому что РПЦ крупнее всех остальных, вместе взятых, на ее фоне Вселенский патриархат не выглядит вселенским, а выглядит лишь частью мирового православия. Подобные действия Константинополя призваны ослабить РПЦ, а через нее и всю страну. Патриарх Варфоломей настроен проамерикански, Константинополь давно встал на сторону Запада, давно потерял свою самостоятельность", – считает Роман Силантьев.