"Область фантастики". Эксперт о "проблемах" США в случае войны в Европе

Defense News рассказал, что ждет США в случае войны в Европе. В эфире радио Sputnik доцент СПбГУ, американист Григорий Ярыгин прокомментировал публикацию, отметив, что потенциальную военную угрозу сегодня следует рассматривать с иного ракурса.

В случае крупномасштабной войны в Европе американские военные едва ли доберутся до зоны конфликта, пишет журнал Defense News.

"Если война начнется прямо завтра, американским военным будет довольно сложно перебросить танки, тяжелые орудия и оборудование", – отмечает автор статьи Дэвид Лартер.

В частности, сегодня у США на порядок меньше кораблей для транспортировки вооружений, чем в годы Второй мировой войны. При этом количество неисправностей техники постоянно растет, пишет издание.

Кроме того, ВМС США испытывают проблемы с кадрами: молодые инженеры не знают, как работать с устаревшими силовыми установками, а квалифицированные специалисты скоро уйдут на пенсию.

Но даже если Соединенные Штаты смогут перебросить в Европу достаточное количество войск, то все равно столкнутся с другой не менее серьезной проблемой: непонятно, как они собираются снабжать свой контингент, отмечается в материале.

"Снижение мобилизационного потенциала США вызывает тревогу в Вашингтоне, так как структура национальной безопасности столкнулась с противостоянием двойной угрозе со стороны Китая и России", – пишет Defense News.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин прокомментировал публикацию, обратив также внимание на неподготовленность инфраструктуры Европы для переброски войск и техники.

"Логистические проблемы у США действительно существуют. Ситуация проявилась не так давно с учениями НАТО в Европе, когда сухопутные силы не смогли перебросить в страны Балтии – тогда европейская инфраструктура не смогла справиться с этими задачами. Есть и другая сторона проблемы – это координация на уровне командования вооруженных сил и различных подразделений, процесс принятия решений в Европе крайне осложнен. Но, как мы видим, там никто не предпринимает усилий, чтобы военная инфраструктура развивалась и была готова быть использованной в военных целях", – сказал Григорий Ярыгин.

По его словам, это происходит потому, что ни в США, ни в Европе в реальности не готовятся к подобным военным действиям.

"Вопрос, поднятый Defense News, находится в области фантастики. Думаю, что никто, кроме военных, которые гипотетически рассматривают такую ситуацию, не готовится к войне, и при планировании в США и в Европе угрозу наземного или воздушного вторжения серьезно не рассматривают. Другое дело использовать риторику для нагнетания обстановки – на этом политики зарабатывают себе капитал, наращивают финансирование и привлекают внимание", – отметил эксперт.

По его мнению, потенциальную военную угрозу следует сегодня рассматривать с другого ракурса.

"Думаю, что этот вопрос надо обсуждать в ином преломлении: не с точки зрения использования традиционных вооруженных сил, а с точки зрения использования новых подразделений в этих вооруженных силах, связанных с операциями в киберпространстве. Это, наверное, является акцентом в современном развитии дискурса о потенциальной военной угрозе", – заключил Григорий Ярыгин.