Эксперт прокомментировал скандал с сотрудниками ФБР в Азии

ФБР отозвало несколько своих сотрудников из стран Азии из-за их ненадлежащего поведения, пишут СМИ. Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.

Несколько сотрудников ФБР, работавших в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, отозваны в Вашингтон из-за обвинений, касающихся участия в вечеринках и связей с проститутками, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщили источники издания, обвинения касаются сотрудников ведомства, работавших примерно в шести городах в регионе. Страны, о которых идет речь, не называются. Сейчас, по данным издания, обвинения в отношении сотрудников ФБР изучает главный инспектор Минюста США.

"Сразу после того, как поступили заявления о возможном ненадлежащем поведении, были приняты меры по переводу определенных сотрудников на должности, не связанные с оперативной деятельностью, на то время, пока эти заявления изучаются", – заявили изданию в ФБР в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

В чем подозреваются сотрудники, о которых идет речь, ведомство, не уточнило. Представитель главного инспектора Минюста отказался давать комментарии.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что случаи ненадлежащего поведения американских военнослужащих и представителей спецслужб в последнее время встречаются нередко.

"Нужно отметить, что и военнослужащие, и офицеры специальных служб, в число которых входят ФБР, ЦРУ, АНБ, грешат, прежде всего, в рамках бытовых условий, бытовых действий. Среди офицеров достаточно большое количество пьяниц и дебоширов. Случаи эти нередки. Более того, многие офицеры замечены в связях с проститутками, достаточно нередки случаи изнасилования женщин. В этом отношении даже миротворцы из числа американских военнослужащих, расквартированных в Европе или в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, этим грешат. Конечно, этих людей, если они того заслуживают, надо привлекать к уголовной ответственности, но, как правило, американская Фемида оставляет их вне правового поля. Мне кажется, что здесь налицо определенный срез гражданского общества. Такого не было, например, в 80-е годы, в 90-е годы. А сейчас просто повальное включение американских военнослужащих в действия противоправного характера. И для того, чтобы сохранить лицо, спецслужбы проводят ротацию", – сказал Александр Гусев.