"Плохо, а будет еще хуже". Киевский эксперт об экономике Украины

При нынешних темпах роста ВВП Украине понадобится еще сто лет, чтобы догнать соседние европейские страны, заявила региональный директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен в интервью украинскому изданию "Экономическая правда".
Она отметила, что Киев все еще не преодолел последствия кризиса предыдущих лет.
Как заявил ранее глава миссии Международного валютного фонда Рон ван Руден, украинской экономике потребуется целое поколение, чтобы догнать Европу.
Внешний долг Украины вырос за 2016-2017 на 18,9 и 10,9 процента соответственно, а всего за пять лет – с начала 2013 года до начала 2018 – отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента.
Директор Института трансформации общества (Киев) Олег Соскин в эфире радио Sputnik прокомментировал нынешнюю ситуацию в экономике Украины.
"Дела в экономике обстоят плохо, а будет, по всей видимости, еще хуже: те люди, которые сейчас при власти – правительство, (премьер Владимир) Гройсман, (Петр) Порошенко, который пока еще президент, к сожалению, занимаются чем угодно, только не развитием экономики. Они занимаются войной, политикой, демагогией, репрессиями – в стране, по сути, развернут террор против оппонентов власти. А экономика задавлена, рыночные отношения уничтожаются как таковые", – сказал Олег Соскин.
По его словам, после 2014 года в стране идет война между кланами, которая уничтожает все сектора экономики.
"С 2015 года Порошенко вместе с Гройсманом и предыдущей главой Нацбанка (Валерией) Гонтаревой уничтожили половину банковской системы Украины. Уничтожается реальный сектор экономики, под прикрытием госструктур расцвело рейдерство. Полиция, Нацгвардия, СБУ, прокуратура – все силовые службы вовлечены в войну между кланами и в ходе этой войны нападают на независимые корпорации, что, собственно, и неудивительно для нынешней кланово-олигархической системы. Как в таких условиях может расти экономика? Она может только падать, что мы и видим", – заключил Олег Соскин.