"Плохо, а будет еще хуже". Киевский эксперт об экономике Украины

Во Всемирном банке заявили, что при нынешних темпах роста ВВП Украине понадобится сто лет, чтобы догнать соседние европейские страны. Украинский экономист и политолог Олег Соскин в эфире радио Sputnik прокомментировал этот прогноз.

При нынешних темпах роста ВВП Украине понадобится еще сто лет, чтобы догнать соседние европейские страны, заявила региональный директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен в интервью украинскому изданию "Экономическая правда".

Она отметила, что Киев все еще не преодолел последствия кризиса предыдущих лет.

"Доход на душу населения все еще ниже, чем соответствующие показатели 2014-2015 годов", – сказала эксперт.

Как заявил ранее глава миссии Международного валютного фонда Рон ван Руден, украинской экономике потребуется целое поколение, чтобы догнать Европу.

Внешний долг Украины вырос за 2016-2017 на 18,9 и 10,9 процента соответственно, а всего за пять лет – с начала 2013 года до начала 2018 – отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента.

Директор Института трансформации общества (Киев) Олег Соскин в эфире радио Sputnik прокомментировал нынешнюю ситуацию в экономике Украины.

"Дела в экономике обстоят плохо, а будет, по всей видимости, еще хуже: те люди, которые сейчас при власти – правительство, (премьер Владимир) Гройсман, (Петр) Порошенко, который пока еще президент, к сожалению, занимаются чем угодно, только не развитием экономики. Они занимаются войной, политикой, демагогией, репрессиями – в стране, по сути, развернут террор против оппонентов власти. А экономика задавлена, рыночные отношения уничтожаются как таковые", – сказал Олег Соскин.

По его словам, после 2014 года в стране идет война между кланами, которая уничтожает все сектора экономики.

"С 2015 года Порошенко вместе с Гройсманом и предыдущей главой Нацбанка (Валерией) Гонтаревой уничтожили половину банковской системы Украины. Уничтожается реальный сектор экономики, под прикрытием госструктур расцвело рейдерство. Полиция, Нацгвардия, СБУ, прокуратура – все силовые службы вовлечены в войну между кланами и в ходе этой войны нападают на независимые корпорации, что, собственно, и неудивительно для нынешней кланово-олигархической системы. Как в таких условиях может расти экономика? Она может только падать, что мы и видим", – заключил Олег Соскин.