Военный эксперт оценил планы НАТО провести "эксперименты" вблизи границ РФ

НАТО намерено провести десятки "экспериментов" на учениях вблизи границ РФ. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что учения связаны с "тестированием" российских оборонных возможностей.

НАТО планирует провести около 20 "экспериментов" в ходе крупнейших за последние годы учений у российских границ Trident Juncture ("Единый трезубец"), сообщили в альянсе.

Маневры пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В них примут участие около 50 тысяч военных из 30 стран, среди которых не только члены НАТО, но и их партнеры.

"Учения обеспечат среду для тестирования, уточнения и дальнейшего развития существующих или новых возможностей. Координируя и интегрируя эксперименты организаций и стран НАТО в TRJE18, НАТО стремится обеспечить наилучшие экспериментальные результаты, не подвергая риску задачи учений", – говорится в сообщении на сайте командования.

Одним из таких экспериментов станет отработка оперативного развертывания координационно-командного модуля для размещения и управления военно-воздушными силами, предоставленными странами-союзниками.

Ранее генерал-лейтенант норвежских ВС Руне Якобсен сообщил на брифинге в НАТО, что не входящие в альянс Швеция и Финляндия откроют свое воздушное пространство для операций в рамках учений. По его словам, основной район маневров будет располагаться на расстоянии более тысячи километров от российской границы, а воздушные операции могут проходить на расстоянии 500 километров от границы.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik прокомментировал планы натовских военных.

"Учения, как правило, связывают с тестированием российских оборонных возможностей: с помощью беспилотников занимаются съемкой российских военных объектов, передвижений военных сил в приграничных районах, проверяют активность российской авиации, тестируют российские системы РЭБ – есть реакция или нет, какого типа происходит реакция. Кроме того, они тестируют собственные системы взаимодействия между войсками и техникой стран, участвующих в учениях вблизи границ России. Все данные, полученные в ходе таких учений, стекаются в аналитический центр, и по ним выносятся рекомендации, в частности, о модернизации средств, которые могут быть использованы против России в дальнейшем. То есть это обычная оборонная работа, но явно акцентированная против России", – сказал Борис Рожин.