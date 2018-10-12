Эксперт: Киев увеличивает уровень агрессии в отношении Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил политику Украины в отношении закарпатских венгров. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Эдуард Попов, Киев будет и дальше обострять отношения с Будапештом.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что политика Киева в отношении закарпатских венгров "достигла ужасающего дна" и напоминает ему действия "самых мрачных диктатур". Соответствующее заявление размещено на сайте венгерского правительства.

Дипломат раскритиковал действия Киева в Закарпатье, направленные, по его мнению, на изменение национального состава региона, а также обвинил Верховную Раду в том, что она "сговорилась с экстремистами".

Сийярто добавил, что венгры, проживающие на Украине, могут в будущем рассчитывать на помощь Будапешта, и сообщил, что уже обсудил ситуацию с представителем Госдепа США и заместителем генерального секретаря НАТО.

Скандал между Киевом и Будапештом разгорелся с новой силой 19 сентября, когда было опубликовано видео, на котором запечатлена выдача венгерских паспортов в Закарпатье. Глава МИД Украины Павел Климкин потребовал от Венгрии разъяснений. После неудачных попыток сторон договориться Киев выслал из страны консула Венгрии в городе Берегово. В ответ власти Венгрии выслали консула Украины в Будапеште. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто напомнил "об угрозе заблокировать присоединение Украины к ЕС и НАТО".

Позицию Венгрии в эфире радио Sputnik прокомментировал директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.

"На мой взгляд, Петер Сийярто расставляет совершенно правильные акценты в отношении украинской политики. Сейчас Киев разворачивает силовую операцию даже не против венгров Закарпатья, а против их материнского государства – Венгрии, перебросив в край бригаду ВСУ. До этого украинские власти фактически обрезали мадьярам, как и другим национальным меньшинствам, возможность получать образование на родном языке. В международном правовом дискурсе это именуется "культурный геноцид" или "этноцид" – не физическое истребление народа, а уничтожение его через историческую память и язык. В 2017 году Киев проводил широкомасштабную операцию якобы по борьбе с наркотрафиком, но почему-то жесткие силовые задержания и обыски проводились исключительно в домах венгерских активистов. Под видом борьбы с контрабандой боролись с венгерским движением в Закарпатье", — сказал Эдуард Попов.

По его словам, Украина и дальше будет обострять отношения с Венгрией.

"Киев будет идти на дальнейшее обострение ситуации в крае и обострение отношений с Венгрией в свете предстоящих выборов президента Украины – чем ближе к выборам, тем сильнее будет агрессия. Порошенко не может похвастать хорошим рейтингом, хорошей ситуацией на Донбассе и в Азовском море. Поэтому Украина будет увеличивать уровень агрессии по всем этим направлениям, чтобы Порошенко получил карт-бланш, больше очков перед выборами", — считает эксперт.

