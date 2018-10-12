Религиовед: действия Константинопольского патриархата "жесткие и неэтичные"

Константинополь приступил к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине. В эфире радио Sputnik религиовед Роман Лункин поделился мнением о возможных последствиях этого решения.

Синод Константинопольского патриархата объявил в четверг, 11 октября, о реабилитации лидеров раскольнических церковных организаций на Украине, об отмене своего решения 1686 года передать Московскому патриарху управление Киевской митрополией и о подготовке к созданию на Украине автокефальной структуры.

Синод Константинопольской православной церкви опубликовал решение "восстановить немедленно ставропигию вселенского патриарха в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые там всегда существовали". Ставропигия – это представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху.

В Русской церкви в ответ заявили, что Константинополь перешел красную черту и его решения будут иметь катастрофические последствия и для него самого, и для всего православного мира.

Синод Константинопольского патриархата заседал 9-11 октября в Стамбуле, с докладами, в частности, выступили два экзарха, назначенные ранее патриархом Константинопольским Варфоломеем в Киев.

В Киеве решения Константинополя встретили с воодушевлением. Президент Украины Петр Порошенко назвал предоставление автокефалии Украине победой над "московскими демонами". Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

"Это – большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой", — сказал Порошенко.

Решение Константинопольского патриархата в эфире радио Sputnik прокомментировал руководитель Центра по изучению религий Института Европы РАН Роман Лункин.

"Фактически это означает, что в виртуальном пространстве произошла "аннексия" территории Русской православной церкви. Получается, что патриарх Варфоломей пошел на пересмотр исторических решений, в частности, решения 1686 года. Этим решением Киевская метрополия была передана в ведение Московского патриархата. Сейчас получается, что Варфоломей и те епископы, которые заседали в Стамбуле, решили, что все украинские православные входят в ведение Константинопольского патриархата. На церковном языке это означает, что Украина вся напрямую подчиняется Варфоломею. Это как раз и есть та дорожная карта, которую Константинопольский патриархат долгое время готовил для того, чтобы организовать то, что будет называться Единой поместной церковью Украины", — сказал Роман Лункин.

Он поделился мнением о последствиях такого решения.

"Все раскольничьи юрисдикции, которые сейчас признаны, войдут на какое-то время в Киевскую метрополию, оторванную от Москвы, и затем они слезно попросят патриарха Варфоломея, чтобы он признал их полную независимость. Тогда появятся две православные церкви (по крайней мере, две), потому что неизвестно, кто подчинится этому решению. Неизвестно, как будет идти процесс. Хотя дорожная карта в жесткой и неэтичной форме по отношению к РПЦ уже проложена патриархом Варфоломеем. Константинопольский патриархат идет, как трактор, расчищая пространство для единой поместной церкви", — отметил Роман Лункин.