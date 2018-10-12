Политолог: Порошенко совершает все больше хаотичных "телодвижений"

Президент Украины Петр Порошенко призвал ВСУ стрелять в Донбассе из всего имеющегося оружия. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik высказал мнение, что украинский лидер очень нуждается в поддержке Запада.

Президент Украины Петр Порошенко приказал открывать огонь в Донбассе "для сохранения жизни людей", отметив, что нужно "сберечь каждого украинского воина". Об этом он заявил в четверг, 11 октября, во время посещения учений "Чистое небо" в Хмельницкой области. Там же он отметил, что "нужно быть готовыми к любым сценариям: как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению".

"Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все имеющиеся в вашем распоряжении силы и средства в качестве огня в ответ для сохранения жизни наших людей", — заявил Порошенко.

Политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik высказал мнение, что президенту Украины очень нужна поддержка Запада.

"Чем ближе президентские выборы, тем больше Порошенко совершает "телодвижений", и с каждым месяцем они становятся все более хаотичными. Порошенко необходима эскалация напряженности на Донбассе. Она всегда была ему нужна, а накануне выборов – втройне, чтобы отвлечь население, создать представление, что якобы агрессия России усиливается. И тогда Порошенко будет получать поддержку от своих американских хозяев, поскольку он поддерживает антироссийскую линию. Порошенко мог бы действовать, а не говорить. Но он больше говорит. По всей вероятности, у него не хватает ресурса и реального авторитета среди населения и вооруженных сил, чтобы можно было сделать что-то реальное. Поэтому остается говорить. Это очередное заявление рассчитано, прежде всего, на разогрев ситуации. А если это закончится столкновениями по периметру противостояния ополченцев с ВСУ, то это тоже будет на руку Порошенко, с учетом того, что ему как никогда нужна поддержка Запада", — сказал Евгений Бень.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Для урегулирования ситуации в Донбассе приняты уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

