"От греха подальше". Военный эксперт о приостановке полетов F-35

Пентагон распорядился прекратить все полеты истребителей F-35 из-за возможной технической неисправности. Военный эксперт Юрий Зверев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что данный проект превратился для американцев в "неподъемную задачу".

Пентагон отдал распоряжение прекратить все полеты истребителей пятого поколения F-35, говорится в заявлении военного ведомства США.

По мнению специалистов, в топливной системе истребителей может оказаться неисправность. В случае ее обнаружения дефектную деталь заменят. Также проверят все F-35, находящиеся на вооружении в США и других странах.

"Ожидается, что проверка завершится в срок от 24 до 48 часов", – уточнили в Пентагоне.

Это решение приняли после первого падения самолета F-35B корпуса морской пехоты США, произошедшего 28 сентября в штате Южная Каролина. Пилот сумел благополучно катапультироваться.

Военный эксперт, заведующий кафедрой Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Юрий Зверев в эфире радио Sputnik прокомментировал решение Пентагона о приостановке полетов.

"Сначала 27 сентября прошло "боевое крещение" F-35 в Афганистане, причем в США восприняли его крайне скептически, поскольку самолет очень дорогой, а применяется против слабо вооруженных партизан – это как бить из пушки по воробьям. А на следующий день на базе Бофорт в Южной Каролине точно такой же самолет и упал. От греха решили прекратить полеты самолетов не только модификации F-35B, но заодно F-35А и F-35С, всех трех модификаций. То есть эта эпопея (с F-35, – ред.) тянется бесконечно", – отметил Юрий Зверев.

По его мнению, проект F-35 превратился в "неподъемную задачу" для американцев.

"Американцы взялись за неподъемную задачу: сделать малозаметный истребитель 5-го поколения, к тому же единый для ВВС, ВМС и еще для корпуса морской пехоты. Похожую попытку создать единый самолет они предпринимали в 60-е годы, правда в тот раз они пытались сделать единый самолет только для ВВС и ВМС – F-111. Тогда попытка провалилась, а сейчас эта идея проваливается в очередной раз", – считает Юрий Зверев.

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия, Соединенные Штаты потратили на нее около полутора триллиона долларов. Разработчики ввели в строй истребитель на семь лет позже, чем предполагалось. При этом СМИ неоднократно писали о многочисленных технических проблемах истребителя.