"Сработали профессионально". Эксперт о задержании террористов в Татарстане

В Татарстане задержаны руководители российского крыла и региональной структуры организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил ЦОС ФСБ. Это задержание прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт в области безопасности Александр Власов.

В Татарстане задержали главаря российского крыла и лидеров региональной структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Кроме ФСБ, в спецоперации принимали участие МВД и Федеральная служба войск нацгвардии.

Отмечается, что, помимо вовлечения мусульман в ряды "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, задержанные целенаправленно работали над созданием в России сетевой закрытой структуры. Кроме того, решались задачи по пополнению боевых формирований террористической организации, действующих на территориях стран Ближнего Востока.

При задержании дома у преступников обнаружили значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, документов с указаниями эмиссаров, а также отчеты о проделанной работе. Все задержанные арестованы.

Эксперт в области безопасности Александр Власов в эфире радио Sputnik отметил, что российские спецслужбы ведут работу с терроризмом профессионально и слаженно.

"Все спецслужбы России работают сейчас очень профессионально и слаженно, в том числе, когда дело касается борьбы с терроризмом. В 90-е годы был период, когда были в каком-то смысле разброд и шатание, когда была разрушена агентурная сеть. Но сейчас мы видим, что наши силовики используют все возможные методы, начиная от агентурной работы, заканчивая техническими средствами и аналитической работой, чтобы эти подонки не смогли совершать дальше свои злые дела и не ушли от наказания", – сказал Александр Власов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.