"Сработали профессионально". Эксперт о задержании террористов в Татарстане

В Татарстане задержали главаря российского крыла и лидеров региональной структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Кроме ФСБ, в спецоперации принимали участие МВД и Федеральная служба войск нацгвардии.
При задержании дома у преступников обнаружили значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, документов с указаниями эмиссаров, а также отчеты о проделанной работе. Все задержанные арестованы.
Эксперт в области безопасности Александр Власов в эфире радио Sputnik отметил, что российские спецслужбы ведут работу с терроризмом профессионально и слаженно.
"Все спецслужбы России работают сейчас очень профессионально и слаженно, в том числе, когда дело касается борьбы с терроризмом. В 90-е годы был период, когда были в каком-то смысле разброд и шатание, когда была разрушена агентурная сеть. Но сейчас мы видим, что наши силовики используют все возможные методы, начиная от агентурной работы, заканчивая техническими средствами и аналитической работой, чтобы эти подонки не смогли совершать дальше свои злые дела и не ушли от наказания", – сказал Александр Власов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.