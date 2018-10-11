Мнение об идее санкций за пользование мостом в Крым: Киев "решает" проблему

В Киеве призвали ЕС и НАТО наказать тех, кто "пользовался" Крымским мостом. Политолог Олег Игнатов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, поддержат ли западные страны инициативу украинского руководства.

Европа и НАТО должны ввести ограничительные меры не только для тех компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста, но и для тех, кто "пользовался" переправой, заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

По словам чиновника, после введения моста в эксплуатацию Россия начала "блокировать" коммерческие суда на пути к расположенному на побережье Азовского моря Бердянску. Он подчеркнул, что строительство переправы несет "угрозу" для Европы, а уже принятые ответные меры Запада являются недостаточными.

"Мы призываем ЕС и страны НАТО применить против России дополнительные санкции за ее действия именно в Азовском море", – цитирует Елисеева "Укринформ"

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась весной, после того как Украина задержала российский траулер "Норд". Его капитану грозит до пяти лет лишения свободы за "незаконное посещение Крыма". Кроме того, в августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

В ответ российские власти усилили пограничные досмотры в своей части Азовского моря. Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Заместитель директора Центра политической конъюнктуры, политолог Олег Игнатов в эфире радио Sputnik прокомментировал призыв украинского чиновника.

"Я вообще не знаю, каким образом Украина сможет идентифицировать тех людей, которые передвигаются через Крымский мост, если речь будет идти о физических лицах, и те компании, которые перевозят через него (мост – ред.) грузы, если речь идет о юридических лицах. Да и что касается компаний, то они и так под санкциями. Украина приняла много санкций в отношении России, которые де-факто не выполняются, потому что их технически выполнить сложно или вообще невозможно. Конечно, если кто-то попадется, то в отношении них могут ввести санкции. Но это уже просто издержки конфликта", – сказал Олег Игнатов.

По его мнению, украинское руководство просто создает видимость, что что-то делает для возвращения Крыма на Украину.

"Мне кажется, это заявление, скорее, декларативное и направлено на то, чтобы создать негативный ажиотаж вокруг этого проекта (Крымского моста – ред.), больше адресованный внутриукраинской аудитории, чтобы показать, что украинские власти что-то делают для решения проблемы Крыма. Однако в целом, я думаю, это нереально. Что, они будут отслеживать, например, социальные сети, как они делают это в случае людей, которые бывают в Крыму в обход Украины? Я не вижу перспектив у этого проекта. И сомневаюсь, что кто-то из европейских стран пойдет на это решение", – заключил политолог.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Сдача в эксплуатацию железнодорожной части моста запланирована на декабрь 2019 года.