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Вице-президент ФКР: то, что произошло с "Союзом" – уникальная ситуация

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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Источники назвали предварительную причину аварии при старте "Союза": один из блоков первой ступени не отделился в заданное время. Вице-президент Федерации космонавтики России (ФКР) Олег Мухин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Один из блоков первой ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ" не отделился в заданное время, что, возможно, и привело сегодня к аварии, сообщили РИА Новости два источника, знакомые с ситуацией.

"На первой ступени четыре блока, их еще называют боковыми. Они работают две минуты. По предварительным данным, один из блоков в верхней части не отделился и ударил нижней частью по второй ступени. Произошло аварийное выключение двигателя второй ступени", — пояснил один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил эту информацию: "По предварительным данным, зафиксирован удар одного из четырех блоков первой ступени по центральному блоку второй ступени. По телеметрии, поступившей с ракеты, зафиксировано падение давления в баках наддува второй ступени". 

По его словам, автоматика могла расценить этот сбой как критический и мгновенно привести в действие систему аварийного спасения.

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10. 11 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Эксперт прокомментировал аварию "Союза МС-10"
Еще один источник заявил, что могло иметь место несрабатывание пиропатрона отделения блока первой ступени от второй. 

В четверг во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" произошла авария. На борту находились члены миссии МКС-57/58 – российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Они аварийно приземлились в Казахстане. Их жизни ничего не угрожает. Сейчас с космонавтами работают медики. По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, при приземлении экипаж испытывал перегрузку в 6 g. 

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Президенту Владимиру Путину сообщают всю информацию по ЧП.

Вице-президент Федерации космонавтики России (ФКР) Олег Мухин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию. 

"Если это произошло после отделения первой ступени от ракеты-носителя, то это, конечно, уникальная ситуация для ракет, которые летают уже 60 лет. Надо смотреть, изучать, что произошло. В любом случае это очень неприятная вещь, это третий чрезвычайный случай с кораблями "Союз" в нашей пилотируемой космонавтике. Первый был в 1975 году, когда летел экипаж (Олег) Макаров – (Василий) Лазарев и они не вышли на орбиту, второй был в 1983 году с (Владимиром) Титовым – (Геннадием) Стрекаловым, сработала САС (система аварийного спасения, – ред.) на старте перед взрывом ракеты. Самое главное, что и в этот раз штатно сработала система спасения, и ребята благополучно  вернулись на землю", – сказал Олег Мухин.   

По его словам, перегрузки в 6 g, которые выдержали космонавты, являются серьезными, но не запредельными. 

"Перегрузки, которые испытывали при возвращении первые космонавты, начиная с (Юрия) Гагарина и заканчивая (Валентиной) Терешковой, были 8 g. Потом, на "Союзах", когда спуск стал управляемым, перегрузки стали меньше, но все равно они могут равняться 4-5 g, когда более круто спускаются. Переносить такие перегрузки ребята тренируются в Звездном городке, на центрифуге. Большие перегрузки были у экипажа Макарова, когда аппарат не вышел на орбиту, третья ступень отказала, и они практически уже из космоса падали – до 16 g. Медики потом говорили, что у ребят даже на какие-то секунды останавливалось сердце, но ребята все равно приземлились и все обошлось. Правда, зацепились за гору, но их все равно вертолетчики достали – вертолетчикам тоже надо было "Героев" давать за то, как они их вытаскивали", – сказал Олег Мухин.  

По его словам, особой благодарности заслуживает стоящая на "Союзах" на случай чрезвычайных ситуаций система автоматического спасения. 

"Когда вы видите, как ракета взлетает, то там наверху ракеты такая "булава" стоит над "Союзом", это и есть САС. Эта система с пороховыми твердотопливными двигателями специально делалась на случай аварийных ситуаций, она позволяет кораблю спуститься в автоматическом режиме", – заключил Олег Мухин. 

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