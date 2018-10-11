Политолог: США пытаются влезть в ситуацию в Донбассе, но "получают по носу"

США отвергли идею проведения референдума в Донбассе, заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. В эфире радио Sputnik политолог Антон Бредихин прокомментировал позицию американской стороны.

США отвергают идею проведения в Донбассе референдума о статусе региона, заявил спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер.

"У нее нет никаких легальных обоснований с точки зрения украинской конституции, и нет легальных обоснований с точки зрения Минских соглашений. Мы четко заявили, что нельзя провести референдум только на части Украины", – сказал он в ходе телефонного брифинга.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что на саммите в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали возможность проведения в Донбассе референдума о статусе самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Агентство Bloomberg также сообщало, что российский лидер на встрече в финской столице предложил американскому президенту провести референдум под эгидой международных организаций. Киев назвал идею "абсолютно неприемлемой".

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ситуацию.

"США не являются участниками переговоров (по урегулированию украинского кризиса, – ред.), но выступают стороной влияния на процесс. Мы видим, что большая часть политических решений украинского руководства принимается с непосредственной визой со стороны Белого дома. Поэтому и рассмотрение решения о будущем референдуме зависит от США: они могут либо повлиять на Киев, соответственно, допустить проведение референдума, либо не повлиять. Волкер говорит то, что должен говорить, и Киев будет отказываться от референдума. Это не приведет ни к чему хорошему. То, что США пытаются влезть в ситуацию, еще больше закрепив свои интересы, свое влияние в регионе, это весьма не позитивно. В то же время можно видеть, что и республики Донбасса, и российская сторона проводят политику сдерживания, и весьма успешно. Например, до сих пор не введены миротворцы ООН в Донбасс, нет широкой операции со стороны Украины. Здесь американские интересы получают по носу", – сказал Антон Бредихин.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией..