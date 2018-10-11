Американист: Трамп не понял, что США – это все-таки больше, чем его бизнес

Дональд Трамп раскритиковал ФРС после падения фондовых индексов. В эфире радио Sputnik политолог-американист Рафаэль Ордуханян высказал мнение, что критика президента США носит политический характер.

Президент США Дональд Трамп на фоне падения биржи заявил, что Федеральная резервная система "спятила" из-за повышения учетной ставки.

"Я действительно не согласен с тем, что делает ФРС", – добавил он.

Основные фондовые индексы США по итогам среды, 10 октября, потеряли 3-4% на фоне продолжающегося увеличения доходности десятилетних американских гособлигаций, которая повышается из-за политики ФРС по учетной ставке. Динамика доходности гособлигаций и фондового рынка, как правило, обратно пропорциональны, так как высокодоходные госбонды могут гарантировать инвесторам прибыль с меньшим риском и большей стабильностью по сравнению с акциями.

Трамп неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту. Президент пошел на достаточно редкий шаг, сменив главу ФРС в начале президентского срока: вместо Джанет Йеллен председателем совета управляющих стал Джером Пауэлл, который, однако, продолжил политику повышения ставки.

В сентябре американский Центробанк в очередной раз повысил ставку на 0,25 процентного пункта – до 2-2,25% годовых. ФРС планирует и дальше постепенно ужесточать монетарную политику, поскольку не видит угроз экономическому росту в ближайшем будущем.

В эфире радио Sputnik политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян прокомментировал ситуацию.

"О некомпетентности администрации Трампа говорилось неоднократно, и все постепенно приходят к пониманию того, какие грубейшие геополитические ошибки совершила нынешняя администрация. Сегодня мы говорим о дедолларизации, о тех потрясениях, которые связаны с политикой, которую проводит нынешняя американская администрация. Дональд Трамп не понял до конца, что "корпорация" под названием США – это все-таки больше, чем его бизнес. Мне кажется, что он уже зарывается в своих амбициях, в своих стремлениях что-то доказать. Его критика носит политический характер. Мы видим разворачивающуюся борьбу на фоне падения финансовой привлекательности Америки и доллара. Это попытка изменить ситуацию, когда не только политическая, но и финансово-экономическая конъюнктура меняется не в пользу Америки", – сказал Рафаэль Ордуханян.