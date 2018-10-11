Эксперт прокомментировал аварию "Союза МС-10"

Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" произошла авария, экипаж приземлился. Самое главное – космонавты не пострадали, отметил в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".

На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 – российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, экипаж аварийно приземлился в Казахстане, испытав при этом перегрузку в 6 g. Для сравнения: при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7 g.

Овчинин вышел на связь с поисковой командой. В НАСА заявили, что экипаж "находится в хорошем состоянии".

По предварительным данным, авария произошла после отделения первой ступени, на этапе работы второй, сообщил источник РИА Новости.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Президенту РФ Владимиру Путину сообщают всю информацию по ЧП.

Это первая авария пилотируемого "Союза" с 1975 года. Источник сообщил, что Россия приостанавливает пуски с экипажами на борту.

ЧП с "Союзом" беспрецедентно, заявил в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"Это беспрецедентно, чтобы двигатели отказали у второй ступени. Такого не бывало со времен испытания "семерки" – это прототип "Союза", баллистическая ракета. Трудно вообще в это поверить, но это случилось. Слава богу, что системы, которые обеспечивают безопасное возращение на Землю, сработали, ведь самое ценное в таком случае – это сохранение жизни космонавтов, и это удалось. Причины ЧП, по-видимому, установят, поскольку все части аппарата-носителя вернулись на землю, можно исследовать, телеметрия имеется. Так что выяснить, в чем там было дело, я думаю, удастся и удастся довольно быстро. Это приведет, наверное, к неким осложнениям в плане эксплуатации "Союзов", но что делать. Сейчас, конечно, в отрасли будет довольно "горячо"", – сказал эксперт.

Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации "Энергия", на котором изготавливают "Союзы".

Планировалось, что Овчинин с Хейгом проведут на орбите 187 суток. За это время российский космонавт должен был провести эксперимент "Магнитный 3D-биопринтер". Впервые в истории российского сегмента МКС экипаж намеревался попробовать вырастить небольшие образцы хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.

Кроме того, Овчинин вместе с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым планировали выйти в открытый космос в середине ноября. В числе задач также было обследование "Союза МС-09", в обшивке которого в конце августа обнаружили отверстие.