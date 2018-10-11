Политик: говорить киевлянам о "пользе" отсутствия горячей воды – это стыдно

В мэрии Киева рассказали о "пользе" отсутствия горячей воды, речь идет об экономии средств. В эфире радио Sputnik депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин отметил, что городским властям следовало бы поберечь нервы горожан и их здоровье.

Отсутствие горячей воды в Киеве с начала мая позволило жителям украинской столицы сэкономить от 1,5 до 3,6 тысячи гривен, об этом в комментарии изданию "Украинская правда" заявил заместитель главы Киевской городской администрации Петр Пантелеев.

"Если человек потребляет в среднем 2-3 кубометра в месяц, то семья из трех человек, которая с мая была без горячей воды, сэкономила 3-3,6 тысячи гривен. Киевляне, которые остались без горячей воды с августа (Оболонь, Троещина, часть Подола) – сэкономили 1,5 тысячи", – сказал Пантелеев.

При этом, признал чиновник, люди все равно грели воду на газовых или электрических плитах, в связи с чем понесли определенные дополнительные расходы.

Пантелеев также сообщил, что подача горячей воды начнется после того, как Хозяйственный суд столицы утвердит мировое соглашение между "Нафтогазом" и коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго". Он добавил, что Киев вернет "Нафтогазу" 2,3 млрд гривен долгов, но не станет платить штрафы и пени.

По информации СМИ, в Киеве практически все лето отсутствовала горячая вода, при этом в нескольких районах ее нет до сих пор.

В эфире радио Sputnik депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин прокомментировал слова замглавы Киевской горадминистрации.

"Это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Но это стыдно. Стыдно говорить, что они сэкономили людям деньги. Они бы лучше сэкономили их нервы, сохранили людям здоровье, чем заниматься всякой ерундой. А если зимой не будет отопления в домах, они тоже будут говорить про экономию? Все это уже доходит до абсурда. Они, по-моему, потеряли чувство реальности и живут в каком-то параллельном мире. Эти люди уже не отвечают за свои слова", – сказал Степан Кискин.