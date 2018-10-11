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"Горячая точка". Политолог о возможной провокации Киева в Азовском море

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© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РККорабли ВМСУ у берегов КрымаКорабли ВМСУ у берегов Крыма
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК
Украина готовит провокацию в Азовском море, сообщил источник. Политолог, член ОП Крыма Денис Батурин в эфире радио Sputnik предположил, как будут развиваться события, отметив, что украинские власти наращивают провокационное поведение в Азове.

Киев готовит провокацию в Азовском море с целью дискредитации российских пограничников, сообщил РИА Новости информированный источник в Крыму.

По его данным, 11 октября сотрудники госпогранслужбы Украины планируют организовать выход из порта Мариуполь в Азовское море пограничного сторожевого катера. Планируется, что на судне будет группа журналистов украинских СМИ, готовых собирать материал для видеорепортажа "об агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины в Азовском море".

Корабль ВМС Украины в Мариуполе
© Фото : Минобороны Украины
Военный политолог: "действо" Киева на Азове имеет вполне конкретные цели
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские пограничники усилили контроль над акваториями Азовского и Черного морей в связи с морскими военными учениями украинских военных. 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее заявил, что ВСУ планируют провести в Азовском море широкомасштабные учения. В связи с этим часть моря в районе Бердянска и поселка Ялта в Донецкой области закроют на время запланированных с 9 по 12 октября артиллерийских стрельб. Во вторник украинские военные провели тактическое учение по отражению высадки морского десанта на побережье Азовского моря.

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин прокомментировал ситуацию.

"Данная ситуация говорит о том, что Киев намерен превратить Азовское море в горячую точку, создать там напряжение. Уже было заявлено о милитаризации Азовского моря, за короткое время проведены учения береговой обороны, десантных войск Украины, по суше туда перемещены бронекатера. Пока все это не похоже на серьезную угрозу, однако Киев постоянно запрашивает помощь США и заявляет о том, что Россия осуществляет незаконные действия по проверке украинских судов. Но это не соответствует действительности. Свою деятельность РФ осуществляет согласно договору с Украиной о сотрудничестве в Азовском и Черном морях. Какие агрессивные действия России хотят увидеть украинские военные в сопровождении журналистов – это вопрос интересный. В чем может быть агрессия? В том, что российские пограничники поинтересуются, кто и куда плывет? Так это все будет на основании действующего договора. Если будут какие-то недопустимые действия с украинской стороны, то, безусловно, российские военные будут вынуждены их пресечь", – сказал Денис Батурин.

В конце сентября украинское судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" прошли вдоль берегов Крыма, в том числе, в исключительной экономической зоне России, сообщили в погрануправлении ФСБ. Пограничники сопроводили их, согласно нормам международного права. После этого ВМС Украины обвинили Россию в создании "опасных инцидентов".

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