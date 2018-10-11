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Мнение: США после покупки Индией С-400 чувствуют себя некомфортно

(обновлено: 11:15 11.10.2018)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс С-400Зенитно-ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Президент США Дональд Трамп пообещал ответить на покупку Индией российских комплексов С-400. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, какие меры может предпринять Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время дать ответ Индии на покупку новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
© AP Photo / Tsering Topgyal
Индия: независимость – это политическая воля плюс "Триумф"
"Индия узнает. Вы увидите раньше, чем вы думаете", – ответил он на вопрос журналистов, будут ли США отвечать на покупку российских комплексов.

Как заявил ранее начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават New Indian Express, в Нью-Дели осознают, что Вашингтон может ввести против страны санкции из-за покупки российских С-400. Несмотря на это, Индия намерена и дальше вести независимую политику, подчеркнул он.

США чувствуют себя некомфортно, когда кто-то предпочитает их оружию российское, считает политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. 

"США – один из ключевых мировых игроков на рынке вооружений, поэтому, конечно, им некомфортно, когда такая огромная растущая страна как Индия решает отказаться от покупок американского оружия в пользу российского. Здесь играют роль и экономические, и политические факторы, потому что США привыкли, что на их предложения все соглашаются, а здесь они получают отказ. Очевидно, что Трамп будет вводить санкции, связанные с другими сферами – например, относительно покупки индийских товаров. Кроме того, Индия – это страна с неравномерным развитием, она получает международную поддержку на уровне гуманитарной помощи. Соответственно, через своих союзников Трамп тоже может "прикрутить вентиль", мотивируя это тем, что страна, которая имеет космическую программу и покупает вооружение у России, претендует на то, чтобы получать еще и гуманитарную поддержку", – сказал Станислав Бышок в эфире радио Sputnik.

Однако, по его мнению, Индия все равно не откажется от покупки российского вооружения.

"Пока я не вижу возможностей, чтобы Индия отказалась от своих изначально поставленных целей по диверсификации своего оружейного рынка. Индия в данном случае исходит из двух предпосылок. Это история, связанная с соотношением цены и качества – российское вооружение известно своим высоким качеством и конкурентоспособной ценой. И второй фактор – это фактор великой державы. Индия, переходя в статус великой державы, должна вести себя более независимо. А если она пойдет на попятную, она может потерять этот статус. Ее положение на международной арене требует более жесткой позиции – не проседать под давлением США", – считает Станислав Бышок.

Сотрудники полиции в канун Дня независимости в Нью-Дели, Индия
© AP Photo / Tsering Topgyal
Военный эксперт: Индия продемонстрировала, что она – суверенная держава
В пятницу, 5 октября, Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку индийским военным комплексов "Триумф". Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 млрд долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.

В США ранее выражали обеспокоенность планами Нью-Дели и не исключали введения санкций по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции"). Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере, но в будущем хочет переориентировать Нью-Дели на себя.

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