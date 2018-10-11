Политолог о видео с бочками хлора в Сирии: ситуация непредсказуемая

Минобороны показало на видео, как террористы вывозят бочки с хлором в сирийскую провинцию Алеппо. В эфире радио Sputnik политолог Геворг Мирзаян оценил ситуацию.

Террористы ИГ* напали на боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* в сирийском населенном пункте Латамне, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Минобороны России также продемонстрировало на видео, как террористы вывозят бочки с хлором на юг сирийской провинции Алеппо.

Сторонники ИГ* похитили из штаба боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* два баллона с хлором, доставили их на юг провинции Алеппо и передали террористам группировки "Харрас Ад-Дин"*.

В Центре по примирению подчеркнули, что страны Запада, планировавшие провокации против сирийских правительственных войск при участии боевиков, не учли сложную обстановку в идлибской зоне деэскалации.

"В результате таких безответственных действий отравляющие вещества попали в руки террористов ИГ*, действия которых предсказать невозможно", — заключили в Центре по примирению.

Министерство обороны России опубликовало в своих аккаунтах в соцсетях видео с вывозом террористами бочек с хлором. В опубликованном в соцсети "Вконтакте" ролике с названием "Кадры похищения бочек с хлором из штаба организации "Хайат Тахрир Аш-Шам"* можно разглядеть желтый трактор за работой. Вместе с видео опубликовано фото грузовика с бочками с соответствующим пояснением Минобороны.

Стычки между двумя бандформирования произошли 9 октября. "В результате боестолкновения было убито четыре боевика и два сотрудника организации "Белые каски", — говорится в сообщении.

О том, как там оказались представители "Белых касок", в эфире радио Sputnik объяснил политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

""Белые каски" – везде, где нужно создать информационный фон. Мы прекрасно понимаем, что это информационное подразделение террористов, которое обслуживает не какую-то отдельную террористическую группу, а в целом всю концепцию нестабильности в Сирии, интересы западных спецслужб, тех, кто их потом из бардака вытаскивает. Они обладают определенной неприкосновенностью для боевиков. Другое дело, что сейчас ситуация начинает меняться, поскольку резко сокращается кормовая база боевиков, в Идлибе на всех места не хватает. К тому же последние несколько лет идет системное ослабление позиций Запада в Сирии. Это ведет к тому, что неприкосновенность "Белых касок" начинает исчезать. В том, что касается вывезенных бочек с хлором, сложно давать прогнозы. В сирийских историях слишком много переменных, слишком много игроков, которые влияют на процесс, слишком много их интересов. Поэтому ситуация может развиваться непредсказуемо", — сказал Геворг Мирзаян.

* Террористическая организация, запрещенная в России