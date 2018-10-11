Могут ли Кокорина и Мамаева навсегда отстранить от футбола? Мнение юриста

ФИФА и УЕФА следят за делом Кокорина и Мамаева, инцидент с футболистами "взят под особый контроль", сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik юрист Сергей Алексеев рассказал, какое наказание может им грозить с точки зрения спортивного права.

В Международной федерации футбола (ФИФА) и в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) следят за развитием ситуации вокруг форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, пишет газета "Известия".

Инцидент с футболистами "взят под особый контроль", заявил источник издания в ФИФА. В свою очередь, в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций отметили, что "в курсе произошедшего исходя из материалов прессы" и продолжают "следить за тем, как развиваются события".

Накануне полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении Кокорина и Мамаева.

Александра Кокорина задержали после допроса по делу о хулиганстве, заявил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов. "Задержан Александр Кокорин, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.213 УК РФ "Хулиганство", — сказал он. Ранее по тому же делу был задержан на 48 часов Павел Мамаев.

Футболисты будут содержаться в разных камерах изолятора временного содержания, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Краснодар" объявил о намерении расторгнуть контракт с Мамаевым. "Зенит", цвета которого защищает Кокорин, тоже пообещал наказать своего игрока. Сообщалось также, что спортсменов могут навсегда отстранить от футбола.

Вероятность такого развития событий в эфире радио Sputnik оценил спортивный юрист, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

"К ситуации нужно относиться хладнокровно, с точки зрения нарушения закона и той ответственности, которая предусмотрена для всех граждан за такие правонарушения. С точки зрения футбольного права, нет оснований для пожизненного отстранения от футбола, потому что инцидент произошел за рамками спортивного мероприятия, спортивной площадки и трудовых отношений. Поэтому здесь речь может идти об уголовной ответственности в соответствии с объективным расследованием правоохранительных органов и приговором суда, а также об этической ответственности, если этот вопрос будет по инициативе руководства РФС рассмотрен в комитете по этике", — сказал Сергей Алексеев.

Футболистов подозревают в том, что утром 8 октября после матча своих команд в Санкт-Петербурге они приехали в Москву и избили несколько человек. По предварительным данным, сначала они устроили драку на парковке с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, ему потребовалась госпитализация. Затем в одном из столичных кафе напали на руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Одного из них Кокорин ударил стулом.

По двум эпизодам сначала возбудили дело о побоях, но затем инцидент в кафе выделили в отдельное производство по статье "Хулиганство".