Мнение: России не очень интересно состоять "в таком Совете Европы"

Россию могут исключить из Совета Европы в 2019 году, пишут СМИ. Эксперт по международным делам Анвар Махмутов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию, отметив, что на самом деле определяет политику СЕ.

Россия может быть исключена из числа участников уставных органов Совета Европы, если она не начнет перечислять взносы в бюджет организации до середины следующего года. Об этом, как сообщает украинское издание "Европейская правда", заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

По словам Ягланда, неуплата взносов на протяжении двух лет позволяет ввести подобные санкции, поэтому, как он считает, Комитет министров "не просто может, а должен применить статью". В частности, КМСЕ может прекратить участие России в работе ПАСЕ.

Двухлетний срок с момента последней выплаты истечет в июне 2019 года, напомнил Ягланд.

В случае выхода России из организации генсек Совета Европы намерен представить откорректированный вариант бюджета СЕ.

Депутат Государственной думы 6-го созыва, эксперт по международным делам Анвар Махмутов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Ягланда.

"Россия вступила в эту организацию, чтобы Европа была полноценной – не представляю Европу без России и по географическим, и по политическим и общечеловеческим соображениям. Россия на протяжении длительного времени играет огромную роль в жизни Европы. Но нет смысла платить, если к нам не прислушиваются. Те предложения, которые мы делали, в том числе и кулуарно, они объективно демократичны и либеральны. Например, о том, что национальные организации должны быть представлены в этих совещательных органах. Но, как видите, там в основном идет аппаратная игра, которая определяет политику Совета Европы. Нет там демократичного процесса обсуждения – и в этом плане нам, наверное, там и не очень интересно быть", — сказал Анвар Махмутов.

Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. В следующем году организация не только не отменила санкции, но и ввела новые ограничения. Российская сторона заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы. В конце июня 2017 года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень: Россия заявила, что намерена перестать выплачивать часть взносов в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не восстановят в полном объеме.