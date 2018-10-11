Политолог оценил идею США оказать помощь Европе в энергетических проектах

В сенате США предложили помочь Европе в отказе от энергоресурсов из России. Удастся ли это, в эфире радио Sputnik предположил политолог Андрей Суздальцев.

Сенатор от Республиканской партии США Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи представили законопроект, предполагающий выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов с целью помочь Европе диверсифицировать энергетику, передает агентство Bloomberg.

"Большая часть Европы полагается на энергию России", — говорится в заявлении Мерфи. По утверждению сенатора, помощь американским союзникам в поиске новых источников энергии позволит Вашингтону "разрушить контроль" России над Европой и "создать рабочие места здесь, в США".

Вашингтон выступает против строительства газопровода "Северный поток — 2", заявляя, что он сделает Европу "зависимой от российских энергоресурсов". Поставки собственного СПГ по всему миру — один из важнейших пунктов в повестке американской администрации.

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев высказал мнение, что планы, предложенные сенаторами, – не больше, чем пиар-акция.

"Политические инструменты давления на союзников в Европе, угрозы ввести санкции против компаний, которые участвуют в этом проекте ("Северный поток – 2" – ред.), оказались нерезультативными. Но есть ряд стран, которые демонстративно готовы покупать американский СПГ по любой цене, рассчитывая, что эта лояльность обернется другими дивидендами. Однако проблема с американским СПГ в том, что его приемка возможна далеко не везде. Да, Европа потихоньку обрастает терминалами, но этого не хватает – очень большие капиталовложения. Причем трубопроводный газ в любом случае дешевле. Предлагают миллиард долларов – это, конечно, смешно. "Газпром" вкладывает колоссальные деньги, десятки миллиардов долларов, строит морские газопроводы на больших глубинах, на большое расстояние. Вот это, действительно, поддержка стремления Европы диверсифицировать поставки. Чем больше труб идет на европейский рынок, тем безопаснее и стабильнее европейский энергетический рынок. А этот миллиард долларов – как зубочистки купить. Пиар-акция, призванная создать более благосклонное отношение Европы к перспективе получения американского СПГ", — сказал Андрей Суздальцев.