Эксперт: сомневаюсь, что "новый" украинский БТР мог заинтересовать Таиланд

Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что Таиланд выразил заинтересованность новыми украинскими бронетранспортерами. Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Владимир Евсеев.

Таиланд выразил заинтересованность новыми украинскими бронетранспортерами, сообщила в среду пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По данным ведомства, секретарь СНБО Александр Турчинов на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве обсудил с делегациями разных стран вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны. В частности, во время переговоров с заместителем командующего ВМС Таиланда адмиралом Сангкорном Понгсири были обсуждены вопросы расширения военно-технического сотрудничества.

"Тайские военные выразили заинтересованность в новых украинских БТР-4МB1, которые, по их словам, "могут стать основными боевыми машинами морской пехоты королевства". По информации тайских чиновников, приобретенная на Украине военная техника и оружие, в частности, танки и БТР, успешно прошли все испытания и приняты на вооружение армии", – говорится в сообщении.

Заместитель директора Института стран СНГ, военный политолог Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

"В 90-е годы и в первой половине 2000-х Украина действительно имела серьезные возможности по производству бронетанковой техники. Однако после Майдана 2014-го года эти возможности стали стремительно сокращаться в связи с тем, что та промышленность, которая раньше работала на создание бронетехники, больше занималась выводом техники из резерва и вводом ее в строй. Если говорить о производстве новых танков, в частности, широко разрекламированного танка "Оплот", то этот танк имеет слишком много технических недостатков и требует продолжительной доработки, чем Украина, судя по всему, заниматься не собирается. В этих условиях я сомневаюсь, что Украина могла произвести какой-то новый вид бронетехники, который заинтересовал бы в том числе тайскую сторону", – сказал Владимир Евсеев.

Украина и Таиланд подписали соглашение о поставке 49 боевых танков "Оплот" в сентябре 2011 года. Стоимость всей партии танков, которые должны были быть поставлены в течение 2012-2014 годов, составляет 240 миллионов долларов. Тем не менее, Украине удалось поставить первую партию из пяти танков в Таиланд только в феврале 2014 года. Еще пять машин были поставлены в июне 2015 года. Третья партия "Оплотов" была отправлена заказчику в июле 2016 года.