"Дайте денег". Военный эксперт о заявлении Пентагона про российское оружие

В Пентагоне заявили, что российские ракетные и артиллерийские системы превосходят американские аналоги по дальнобойности. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik предположил, зачем было сделано это заявление.

Российское оружие превосходит американские аналоги по дальнобойности, заявил глава командования перспективных вооружений армии США генерал Джон Мюррей.

"У России, а во многих случаях и у Китая, есть преимущество в дальнобойности над большей частью наших систем вооружений", – цитирует Мюррея издание Business Insider.

Генерал упомянул исследования, которые проводят Россия и Китай в области создания ракет "воздух-воздух". По его словам, превосходство в дальности стрельбы также есть у российской артиллерии.

"Москва добилась значительных успехов, и для нас это стало тревожным сигналом", – подчеркнул он.

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал слова американского генерала.

"Подобные заявления нужно всегда рассматривать как бы в двух ипостасях. Во-первых, когда они хвалят наше оружие, то таким образом они пугают американскую общественность, что у нас такое есть, а у них нет. То есть они в этот момент просят деньги на разработку новых систем. А когда, наоборот, они наше оружие хают, то значит, деньги уже получили и собственные новые системы разрабатывают", – сказал Алексей Леонков.

По его словам, при сравнении параметров различных боевых систем важна конкретика.

"Если говорить конкретно о таком параметре как дальнобойность, то некоторые наши системы, действительно, бьют далеко и превосходят американские аналоги. Есть и такие системы, которые по этому параметру уступают американским – но превосходят их в чем-то другом. Здесь важна конкретика, а если они говорят "в общем", то это не совсем точная картина. И рассматривать их слова можно только как часть все той же пропагандистской кампании "Дайте денег на новые разработки"", – заключил Алексей Леонков.

Ранее издание The National Interest сообщило, что Командование специальных операций США предложило гранты компаниям, которые смогут производить копии модернизированного пулемета Калашникова и крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес", и произвести их копии. Издание не исключает, что два российских пулемета – лишь начало и в дальнейшем американцам могут потребоваться копии других иностранных вооружений.