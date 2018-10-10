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"Проигрышная позиция". Эксперт о скандале на украинском ТВ

(обновлено: 15:41 10.10.2018)
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© Фото : страница Ларисы Ницой в FacebookЛариса НицойЛариса Ницой
© Фото : страница Ларисы Ницой в Facebook
Украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал в прямом телеэфире, отказавшись говорить по-русски. Эксперт Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik объяснил, почему радикальные украинские националисты "боятся русского языка".

Украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал в прямом эфире телеканала NewsOne, отказавшись разговаривать на русском языке. 

 "Мне никто не говорил, что это канал национального меньшинства. Если у вас общенациональный канал, я бы попросила вас говорить на украинском", – сказала она ведущей программы.

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© РИА Новости / Андрей Лубенский
"Это не бред, а реалии". Эксперт о борьбе с русским языком на Украине
Писательница заявила, что телеканал не выполняет "решение конституционного суда об обязанности употреблять в СМИ лишь украинский язык".

"Вы не будете указывать мне, на каком языке мне говорить. Наши эфиры на 80 процентов украиноязычные, но этот проект мы ведем на русском и, если конституция не запрещает нам это делать, вы тоже не можете запретить", – парировала телеведущая.

Не добившись от участников программы перехода на украинский язык, гостья покинула студию.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что радикальные украинские националисты лучше всего чувствуют себя в ситуации конфликта, поэтому повсюду конфликты и создают.

"Они заявляют, что русский язык несет угрозу украинскому государству и требуют если не полного его запрета, то максимального ограничения использования русского языка в общественном пространстве. Но тем самым они лишь повышают градус конфликтности в украинском обществе, которое в большинстве своем в ежедневном общении использует именно русский язык. Ни к чему хорошему для Украины в итоге это не приведет – но националистам, очевидно, того и нужно: они лучше всего чувствуют себя именно в ситуации конфликта", – сказал Александр Перенджиев.

Он убежден, что позиция радикальных националистов – проигрышная.

"Русский язык был, есть и будет на Украине – прежде всего потому, что там живут его носители. Поэтому в перспективе позиция радикальных националистов – проигрышная. Такое впечатление, что они просто боятся русского языка, отсюда их нервозность и все эти скандалы. Они, очевидно, сами понимают слабость своей позиции, потому и не полагаются на естественный, так сказать, ход событий и пытаются политическим, административным способом русский язык на Украине задушить. Но это все равно, что бороться против природных процессов", – сказал Александр Перенджиев. 

Лариса Ницой известна своим скандальным подходом к языковой проблеме на Украине. Она предлагала задействовать полицию против тех, кто, по ее мнению, неправомерно продвигает "русскоязычный культурный продукт". Также Ницой протестовала против использования на Украине якобы "пропагандистских" учебников русского языка.  

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