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"Истероидный накал". Политолог об отказе Киева от наблюдателей на выборах

(обновлено: 14:47 10.10.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗаседание Совета глав государств – участников СНГ в Сочи. 11 октября 2017Заседание Совета глав государств – участников СНГ в Сочи. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Украина отказалась от участия наблюдателей от СНГ на президентских выборах. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов высказал мнение, что на решение украинской стороны повлияли два аспекта.

Киев отказался от участия наблюдателей СНГ в мониторинге президентских выборов на Украине, заявил глава исполкома содружества Сергей Лебедев.

По его словам, Киев уже передал соответствующее официальное уведомление.

Участники акции у здания Верховной рады в Киеве. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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На выход: Украина "покидает" СНГ, оставаясь в глубоком минусе
Глава исполкома не исключил, что ближе к дате выборов наблюдателей от СНГ все же могут пригласить для участия в мониторинге.

Лебедев напомнил, что на прошедшем в конце сентября саммите СНГ Киев представлен не был. "Тема Украины звучала в выступлении практически всех глав делегаций", – заметил он. 

По словам главы исполкома, сохранение членства Киева в Содружестве отвечает интересам "в первую очередь самой Украины".

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов высказал мнение, что на решение украинской стороны отказаться от наблюдателей от СНГ повлияли два аспекта.

"Первый связан с Крымом и частью Донбасса – с точки зрения Украины, все это ее части. Как это чаще всего было на Украине, победить на выборах мог кандидат от юго-востока – поскольку там избирателей больше. Теперь же – минус Крым и минус большая часть Донбасса, и это дает действующей власти возможности для махинаций. Поэтому им не нужны наблюдатели, тем более из СНГ, где поддерживают Россию. Второй аспект напрямую связан с кампанией истерии – антироссийской, антирусской, которую они особенно нагнетают перед выборами. Мы уже видим: церковная тема усилилась, военная, даже во взрывах на складах пытаются обвинить Россию. То есть классический истероидный провокативный накал… Они этот градус специально накачивают. Поэтому тема СНГ – взаимодействие, сотрудничество – это одна из тем, по которой они будут выказывать свою антисоюзную позицию", – сказал Семен Уралов.  

Очередные президентские выборы на Украине состоятся весной, а парламентские – осенью 2019 года. Президент Петр Порошенко пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. При этом, по данным опросов, в рейтинге кандидатов лидирует экс-премьер Юлия Тимошенко, за нее готовы проголосовать 19,3% украинцев. 

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