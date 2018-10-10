"Истероидный накал". Политолог об отказе Киева от наблюдателей на выборах

Украина отказалась от участия наблюдателей от СНГ на президентских выборах. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов высказал мнение, что на решение украинской стороны повлияли два аспекта.

Киев отказался от участия наблюдателей СНГ в мониторинге президентских выборов на Украине, заявил глава исполкома содружества Сергей Лебедев.

По его словам, Киев уже передал соответствующее официальное уведомление.

Глава исполкома не исключил, что ближе к дате выборов наблюдателей от СНГ все же могут пригласить для участия в мониторинге.

Лебедев напомнил, что на прошедшем в конце сентября саммите СНГ Киев представлен не был. "Тема Украины звучала в выступлении практически всех глав делегаций", – заметил он.

По словам главы исполкома, сохранение членства Киева в Содружестве отвечает интересам "в первую очередь самой Украины".

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов высказал мнение, что на решение украинской стороны отказаться от наблюдателей от СНГ повлияли два аспекта.

"Первый связан с Крымом и частью Донбасса – с точки зрения Украины, все это ее части. Как это чаще всего было на Украине, победить на выборах мог кандидат от юго-востока – поскольку там избирателей больше. Теперь же – минус Крым и минус большая часть Донбасса, и это дает действующей власти возможности для махинаций. Поэтому им не нужны наблюдатели, тем более из СНГ, где поддерживают Россию. Второй аспект напрямую связан с кампанией истерии – антироссийской, антирусской, которую они особенно нагнетают перед выборами. Мы уже видим: церковная тема усилилась, военная, даже во взрывах на складах пытаются обвинить Россию. То есть классический истероидный провокативный накал… Они этот градус специально накачивают. Поэтому тема СНГ – взаимодействие, сотрудничество – это одна из тем, по которой они будут выказывать свою антисоюзную позицию", – сказал Семен Уралов.

Очередные президентские выборы на Украине состоятся весной, а парламентские – осенью 2019 года. Президент Петр Порошенко пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. При этом, по данным опросов, в рейтинге кандидатов лидирует экс-премьер Юлия Тимошенко, за нее готовы проголосовать 19,3% украинцев.