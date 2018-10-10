Военный политолог: США "проматывают деньги" на своих базах по всему миру

СМИ рассказали о неоправданных тратах США на базу ВВС на Кипре. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин высказал мнение, что подобных американских баз по всему миру – множество.

США в 2017 году "тихо" закрыли базу ВВС на острове Кипр, которая служила "неясной цели" и на содержание которой ушло около 71 млн долларов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на доклад управления генерального инспектора (OIG) госдепартамента США.

Согласно документу, база была создана в сентябре 2013 года и закрыта в августе 2017 года. Она располагалась на Кипре, там были дислоцированы пять вертолетов и около 40 контрактников, содержание которых стоило США около 20 млн долларов в год.

Как сообщается в докладе, авиабаза была создана без одобрения руководящего авиационного совета (AGB) Госдепа, и внешнеполитическое ведомство США не смогло объяснить цель создания базы, вероятность ее использования или ожидаемую стоимость эвакуации сотрудников. Не удалось найти и документов о потенциальных альтернативах созданию базы. Отмечается, что Госдеп "мог бы сэкономить почти 71 млн долларов", избавившись от потенциально ненужных расходов, если бы следовал надлежащим процедурам.

По мнению телеканала, авиабаза на Кипре была создана на фоне опасений после вооруженного нападения на базу ЦРУ в Бенгази в Ливии. Тогда погибли четыре гражданина США, включая посла Кристофера Стивенса.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал мнение, что это не единственная подобная база.

"Надо учитывать тот факт, что авиабазу на Кипре открывали, скорее всего, спецслужбы из-за опасений, что в Бенгази, где база ЦРУ имела статус диппредставительства, не смогли сохранить жизнь четырем американцам, послу Кристоферу Стивенсу. После такого фиаско спецслужбы, наверное, поторопились открыть базу на Кипре, минуя все необходимые процедуры внешних департаментов. Промотав, на мой взгляд, колоссальные деньги – более 70 млн долларов – на содержание военнослужащих и пяти вертолетов, конечно же, эту базу закрыли. Но надо понимать, что более 300 тысяч американских военнослужащих размещены в 177 странах. Только в Европе их 60 тысяч в 13-ти гарнизонах в пяти государствах. Они создают проблемы местному населению, руководству этих государств. При этом США несут колоссальные расходы. И если пересмотреть статусы многих баз ВС США по всему миру, то окажется, что у них документы также не в порядке, как в случае с базой, которую по-тихому закрыли на Кипре, потому что она уже превратилась в вертолетный клуб. Летчики, чтобы не терять мастерство, поднимали вертолеты в воздух лишь для того, чтобы отвлечься от безделья", – сказал Андрей Кошкин.