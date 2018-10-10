Религиовед: вопрос об украинской автокефалии "повис в воздухе"

В Киеве объявили о получении томоса Вселенского патриархата об украинской автокефалии – но это сообщение было сразу же опровергнуто. Религиовед Юрий Табак в эфире радио Sputnik объяснил, почему данный вопрос не решен.

Синод Вселенского патриархата наделил Украину томосом (постановлением) о создании в стране автокефальной церкви. Об этом на своих страницах в соцсетях заявили замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука и народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"Поздравляю Украину с собственной церковью!", – написал Тука в Twitter, но вскоре удалил свой пост. Телеканалу NewsOne удалось сохранить скриншот его сообщения.

"Томос – есть!", – написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Позднее пресс-секретарь Украинской православной церкви самопровозглашенного Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря заявил, что эта информация не соответствует действительности.

"Только сегодня (09.10) экзархи Вселенского Патриарха отбыли из Киева в Стамбул. Завтра (10.10) отчитываться, только после этого возможно обсуждение вопроса Томоса. Поэтому сообщение, что "Томос уже есть" не соответствуют действительности, а информационно – вредны, потому что после волны "перемоги" (победы – ред.) пойдет волна "зрады" (предательства – ред.), когда окажется, что вопрос Синод еще не обсудил", – написал Зоря в Facebook

Вскоре после этого главный редактор издания Strana.ua Игорь Гужва предположил, что фейк о томосе был специально запущен властями Украины, чтобы отвлечь внимание от пожара на большом военном складе в Черниговской области.

Религиовед, историк религий Юрий Табак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что вопрос о предоставлении Константинополем томоса Киеву еще далек от разрешения.

"Все разговоры о том, что томос вот-вот будет получен, предполагают, что вопрос уже решен и остались лишь какие-то технические детали. Но это не совсем так, и я думаю, что эта неопределенность довольно долго будет продолжаться. Русская православная церковь, видимо, в это время будет находиться в диалоге по этому поводу с другими православными церквами, образуется два лагеря – те, кто за, и те, кто против предоставления автокефалии. Чем это в итоге закончится, сказать пока довольно сложно", – сказал Юрий Табак.

По его мнению, политически мотивированное желание Киева иметь автокефальную церковь сталкивается с труднопреодолимыми препятствиями.

"В данном случае неясна сама юридическая процедура предоставления автокефалии, потому что неясно, кому ее предоставлять. Понятно, что Киев хотел бы с политической точки зрения, чтобы православная церковь на Украине обладала автокефалией. Но на Украине существует только одна каноническая церковная структура – это Украинская православная церковь Московского патриархата. И она как раз об автокефалии не просит. А остальные церкви не признаны, и им предоставить автокефалию невозможно. Составить же некую единую структуру из нескольких непризнанных церквей и одной признанной практически – очень трудно, если вообще возможно. Словом, вопрос повис в воздухе", – сказал Юрий Табак.

На Украине действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры – Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Власти Украины хотят добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви вне рамок УПЦ МП.

Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

РПЦ осудила это и выразила Константинополю протест, подчеркнув, что назначение экзархов на Украину – попрание церковных канонов.