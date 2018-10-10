Мнение: слова постпреда Украины при ООН о "милитаризации Крыма" – бред

Украина намерена внести в ГА ООН проект резолюции против "милитаризации Крыма", заявил украинский постпред Владимир Ельченко. В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировала заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

Украина внесет проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН против "милитаризации Крыма", заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Украина намерена внести проект резолюции Генеральной ассамблеи, чтобы помешать дальнейшей милитаризации Россией территории Украины и окрестных территорий", – сказал Ельченко на мероприятии, организованном Украиной на полях 73-й Генассамблеи ООН.

"Проведение многочисленных военных учений в Крыму и вокруг него демонстрирует агрессивную политику России в отношении Украины, других стран Черноморского бассейна. Постоянная милитаризация Азовского моря – еще один повод для беспокойства", – добавил Ельченко.

Он продемонстрировал слайд, на котором изображена карта Украины и окрестных территорий, причем, Крым – на фоне флага России. На картинке изображено также огромное щупальце осьминога между Крымом и Украиной, военные корабли, солдаты в камуфляже, артиллерия и ПВО.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева прокомментировала эти заявления.

"Человек просто бредит. Он, я думаю, вполне может вносить любые резолюции: против милитаризации Аляски, против милитаризации Мексики… Это его личное дело. Видимо, у него возникают такие поползновения, связанные с его тяжелейшим психологическим состоянием. А мы вправе размещать в Крыму то, что считаем нужным, особенно после угроз украинских националистов захватить Крым, проводить там диверсии и провокации. Не говоря уже о том, что часть так называемой милитаризации была там еще с советских времен – это наша база Черноморского флота в Севастополе. Усиливать остальные виды войск мы вправе – это наша территория. Украина просто привлекает к себе внимание, ее представители пытаются работать на внешний и внутренний пиар. То есть это просто пиаровский ход с целью напомнить о какой-то претензии на некую субъектность, которой нет и уже не будет", – сказала Наталья Макеева.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".