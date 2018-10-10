Политолог объяснил слова главы МИД Венгрии о "тайном бизнесе" ЕС с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС "скрывает" тесные отношения с Россией, при этом обвиняя Будапешт в слишком сильном сближении с Москвой. С чем связаны эти упреки, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Александр Асафов.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает обвинения ЕС в адрес Будапешта о слишком сильном сближении с Россией необоснованными. Об этом он заявил в интервью Der Standard.

По его словам, Евросоюз поддерживает куда более тесные отношения с Россией, но просто скрывает это. В качестве подтверждения своих слов он привел в пример встречи канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом РФ Владимиром Путиным, которые происходили уже четыре раза за этот год.

Кроме того, он отметил и многочисленные телефонные разговоры президентов России и Франции, а также визит Эммануэля Макрона на экономический форум в Санкт-Петербурге. Он также добавил, что был очень удивлен, когда на энергетических переговорах в Москве "за почетным столом вокруг Путина" увидел глав четырех крупнейших западных энергетических концернов.

"Поэтому я уже устал от того, в каком свете выставляют Венгрию. Дело в том, что западные европейцы поддерживают с Россией более тесные отношения, чем мы. Разница лишь в том, что они стараются скрыть большой бизнес под поверхностными ссорами", – заявил Сийярто.

Глава МИД Венгрии также считает, что Евросоюз движется в неправильном направлении. По его мнению, Еврокомиссии нужны кардиальные изменения, поскольку в нынешнем составе она показывает "жалкие результаты".

"В 2019 году число стран – членов ЕС впервые сократится, трансатлантические отношения, которые раньше всегда были стабильными, стали очень хрупкими, за прошедшие три года в ЕС произошло 33 террористических атаки, в результате которых было убито более 300 человек. Все это свидетельствует о провале…", – уверен Сийярто.

В эфире радио Sputnik заявление главы венгерского МИД прокомментировал политолог Александр Асафов.

"Эта ситуация к России не имеет отношения, как и многое, что происходит сейчас с упоминанием нашей страны в политическом процессе. Дело в том, что у ЕС есть существенные претензии к Венгрии и вообще к Вышеградской четверке, связанные с рядом принципиальных политических позиций. Это, безусловно, вопрос миграции, поддержки украинской политики. Поэтому пытаются создать фигуру обвинения, а самая популярная сейчас фигура обвинения – это дружественные отношения с Россией. Венгры прекрасно понимают, к чему ведет этот разговор, потому что американские санкции вводятся и на более абсурдных основаниях, а это прямой удар по экономике. И вот они таким образом – несколько по-детски – защищаются, говорят: нет, вы первые начали, посмотрите на вашего Курца, и вообще в ЕС дела не очень… То есть это диалог о взаимных претензиях, которые не артикулируются должным образом. Венгрии "вкручивают" стандартные обвинения, мол, она слишком дружит с Россией – она обороняется. Но обвинение несодержательно. Это просто попытка надавить на Венгрию стандартными методами", – считает Александр Асафов.