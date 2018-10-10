"Время расставляет нужные акценты". Крымский депутат об инциденте в ПАСЕ

В ПАСЕ упрекнули депутата Рады за выступление в резиновых перчатках. В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара высказал мнение, что украинская линия поведения вызывает у европейцев все больше вопросов.

В ПАСЕ не следует "одеваться, как на театральной сцене", заявила ведущая заседания после выступления украинского парламентария.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко накануне во время выступления надел резиновые перчатки. Так Гончаренко намеревался защититься от возможного "нападения" со стороны России.

"Если вы беретесь за ручку дверей ПАСЕ, не забудьте ее дезактивировать", – заявил Гончаренко.

После заседания глава украинской делегации Владимир Ариев также заявил о "российской угрозе" – по его словам, он подвергся "физическому оскорблению" со стороны журналистки из России Ольги Скабеевой. Он попросил "всех представителей в Совете Европы принять меры". Возмущение политика вызвала попытка репортера канала "Россия 1" обратиться к нему за комментарием.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобное поведение представителей Украины меняет отношение к ним западных партнеров.

"Я глубоко убежден, что украинский фактор в международной политике и информационном пространстве уже раздражает не только граждан нашей страны, но и в значительной степени весь остальной мир. Ведь от украинских представителей на различных международных площадках мы слышим лишь пустые заявления, агрессивную риторику, видим попытки провокаций. По сути, такое поведение дискредитирует влиятельные и серьезные международные площадки. Мы понимаем, как складывался политический путь этих людей: они пришли на волне госпереворота, и сегодня дискредитируют украинский народ, который они представляют. Я убежден, что такая линия поведения вызывает вопросы не только у нас, но и у представителей других стран. Но при этом есть политика двойных стандартов – западные страны сами используют украинский вопрос в отношениях с РФ. Но все-таки трезвых мнений относительно всего происходящего тоже очень много. Время расставляет нужные акценты: украинские провокации все чаще осуждают, или просто не обращают на них внимания", – сказал Владислав Ганжара.