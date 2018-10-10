Политолог прокомментировал отставку Хейли с поста постпреда США при ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал сделать подарок американской коллеге Никки Хейли. Политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik оценил эту позицию.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пообещал сделать подарок уходящей с поста американской коллеге Никки Хейли.

"Конечно, я ей подарю прощальный подарок", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

По словам постпреда, с Хейли у него сложились хорошие рабочие отношения, несмотря на имеющиеся разногласия. "Она была харизматической личностью, она была другом для всех нас", — отметил он.

Небензя заявил, что российские дипломаты готовы работать с любым постпредом, которого выдвинет и назначит американский президент и которого одобрит сенат.

Ранее Никки Хейли объявила, что уходит с поста постпреда США при ООН в конце года. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет ее возвращения в свою администрацию и будет советоваться с ней по вопросу о выдвижении ее преемника на посту постпреда.

Политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию российского постпреда в отношении американской коллеги.

"Это определенная выучка, выдержанность, которая работает у дипломатов на автомате. Там люди защищают интересы самых разных стран, которые часто не сходятся. Бывает, что и критикуют друг друга на заседаниях, а в кулуарах все равно подают друг другу руку – нужно уважать даже врага. Это признак цивилизованного человека. Но есть и другие примеры. Когда украинские политики начинают называть русских "ватниками", "колорадами" или еще хуже, говорить, что можно делать с ними что угодно, к ним не относятся никакие человеческие нормы. Поэтому вполне нормально, что дипломаты сохраняют другие отношения", — сказал Олег Матвейчев.

По мнению Олега Матвейчева, смена американского постпреда могла бы внести изменения в совместную работу с российской стороной.

"Безусловно, Никки Хейли, к нашему всеобщему сожалению, оказалась не тем постпредом, с которым нам было комфортно работать. Ее риторика была замшелой, русофобской, она все время опускалась до высказываний, например, о невозможности установить какие-то хорошие отношения с Россией, то есть заранее расписывалась в собственном бессилии. Она делала определенные вещи без согласования с Трампом, открыто говорила, что не согласна с его мнением. В общем, она была в том самом глубинном сопротивлении Трампу, с которым он борется уже два года. Когда-то это должно было закончиться. Вопрос в том, не будет ли сейчас какой-то компромиссной фигуры, чтобы удовлетворить "ястребов", и мы увидим опять что-то подобное", — отметил политолог.

Дональд Трамп заявил, что рассмотрит на пост постпреда США при ООН кандидатуру Дины Пауэлл. Она некоторое время работала в администрации Трампа первым заместителем советника президента по национальной безопасности. Пауэлл родилась в коптской христианской семье и эмигрировала в Соединенные Штаты, когда ей было четыре года. Помимо администрации Трампа, она работала в госдепартаменте и в Белом доме во времена Джорджа Буша-старшего. Кроме того, Пауэлл сделала карьеру в инвестиционном банке Goldman Sachs.





